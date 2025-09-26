Многие зрители отмечают, что эта киноистория изрядно напоминает "Игру в кальмара". Поэтому, если вы настоящий фанат такого жанра в материале Кино 24 рассказываем, что известно о долгожданном продолжении.
Что известно о 3 сезоне сериала "Алиса в Пограничье"?
"Алиса в Пограничье" – один из самых популярных японских сериалов современности. 8 сентября зрители имели возможность увидеть интригующий тизер 3 сезона. В нем – возвращение героев в реальный мир и похищение Усаги, что заставляет Арису снова отправиться в Приграничье.
После того как Усаги похищают и оставляют без сознания, Арису возвращается в опасное Приграничье, чтобы спасти ее. Объединившись с новыми игроками, они должны столкнуться с еще неизвестным уровнем Джокера в отчаянной попытке найти путь обратно к своему первобытному миру,
– говорится в официальном синопсисе 3 сезона.
"Алиса в Пограничье": смотрите онлайн трейлер 3 сезона
Известно, что на Netflix вышло 7 эпизодов, продолжительностью от 55 до 76 минут в финале. Как и в случае с двумя предыдущими сезонами, украинского дубляжа нет, но доступны субтитры.
Что известно о сериале?
- "Алиса в Пограничье" – это популярная японская научно-фантастическая дорама в жанре триллера.
- Лента создана по мотивам манги Харо Асо.
- Премьера первого сезона состоялась в 2020 году.
- Многие сравнивают сериал с "Игрой в кальмара".
- Подобно, как в "Игре в кальмара" главные герои должны играть и побеждать в различных играх, чтобы не погибнуть.
- Главные роли в сериале сыграли: Кентаро Канада, Таисиса Мацуи, Дайсуке Сато, Минами Кавагути, Рие Томиока, Юкио Накаджима, Шота Сано.