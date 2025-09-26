Многие зрители отмечают, что эта киноистория изрядно напоминает "Игру в кальмара". Поэтому, если вы настоящий фанат такого жанра в материале Кино 24 рассказываем, что известно о долгожданном продолжении.

Что известно о 3 сезоне сериала "Алиса в Пограничье"?

"Алиса в Пограничье" – один из самых популярных японских сериалов современности. 8 сентября зрители имели возможность увидеть интригующий тизер 3 сезона. В нем – возвращение героев в реальный мир и похищение Усаги, что заставляет Арису снова отправиться в Приграничье.

После того как Усаги похищают и оставляют без сознания, Арису возвращается в опасное Приграничье, чтобы спасти ее. Объединившись с новыми игроками, они должны столкнуться с еще неизвестным уровнем Джокера в отчаянной попытке найти путь обратно к своему первобытному миру,

– говорится в официальном синопсисе 3 сезона.

"Алиса в Пограничье": смотрите онлайн трейлер 3 сезона

Известно, что на Netflix вышло 7 эпизодов, продолжительностью от 55 до 76 минут в финале. Как и в случае с двумя предыдущими сезонами, украинского дубляжа нет, но доступны субтитры.

Что известно о сериале?