Зірка "Прикордонників" чесно сказала, що думає про новий сезон "Холостяка"

Анастасія Іванюк – яскрава представниця молодого покоління українського кінематографа. Вона стала однією з акторок популярного серіалу "Прикордонники".

А також зіграла одну з головних ролей в українському комедійному серіалі "Сім'я по неділях". У матеріалі 24 Каналу з посиланням на інтерв'ю дізнаєтеся, що Анастасія думає про участь свого колеги Тараса Цимбалюка в популярному шоу "Холостяк".

Що Анастасія Іванюк сказала про "Холостяк"?

Анастасія Іванюк, зірка серіалу "Прикордонники", поділилася думками щодо нового сезону "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком. Вона зазначила, що дуже радіє за колегу та його успіхи. Хоча акторка не дивиться шоу через брак часу, вона впевнена, що сезон буде масштабним і красивим.

Тарас – професіонал. І я переконана, що його харизма та природність зроблять проєкт цікавим для глядачів,

– каже Анастасія.

Акторка згадала, що вперше зустрілася з Тарасом багато років тому на пробах. Тоді він ще не мав такої популярності, як нині, однак був таким самим веселим, компанійським і позитивним поза камерою. За її словами, його професіоналізм добре видно глядачам: він завжди працює на результат, і кожна роль та кожен проєкт за його участі запам'ятовуються.

Що відомо про "Холостяк" 2025 року?