Зірка "Прикордонників" чесно сказала, що думає про новий сезон "Холостяка"
- Анастасія Іванюк підтримує участь свого колеги Тараса Цимбалюка в новому сезоні "Холостяка".
- Прем'єра нового сезону "Холостяка" відбулася 17 жовтня 2025 року на телеканалі СТБ, головним героєм якого є Тарас Цимбалюк, наразі вийшло три випуски.
Анастасія Іванюк – яскрава представниця молодого покоління українського кінематографа. Вона стала однією з акторок популярного серіалу "Прикордонники".
А також зіграла одну з головних ролей в українському комедійному серіалі "Сім'я по неділях". У матеріалі 24 Каналу з посиланням на інтерв'ю дізнаєтеся, що Анастасія думає про участь свого колеги Тараса Цимбалюка в популярному шоу "Холостяк".
Дивіться також 6 напружених трилерів, заснованих на реальних подіях
Що Анастасія Іванюк сказала про "Холостяк"?
Анастасія Іванюк, зірка серіалу "Прикордонники", поділилася думками щодо нового сезону "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком. Вона зазначила, що дуже радіє за колегу та його успіхи. Хоча акторка не дивиться шоу через брак часу, вона впевнена, що сезон буде масштабним і красивим.
Тарас – професіонал. І я переконана, що його харизма та природність зроблять проєкт цікавим для глядачів,
– каже Анастасія.
Акторка згадала, що вперше зустрілася з Тарасом багато років тому на пробах. Тоді він ще не мав такої популярності, як нині, однак був таким самим веселим, компанійським і позитивним поза камерою. За її словами, його професіоналізм добре видно глядачам: він завжди працює на результат, і кожна роль та кожен проєкт за його участі запам'ятовуються.
Що відомо про "Холостяк" 2025 року?
- Прем'єра нового сезону відбулася 17 жовтня 2025 року.
- Шоу можна подивитися на телеканалі СТБ.
- Головним героєм цього року став український актор театру та кіно Тарас Цимбалюк.
- Наразі вийшло три випуски.
- Новий епізод можна буде побачити у п'ятницю, 7 листопада – глядачі дізнаються, як розвиватимуться стосунки Тараса Цимбалюка з учасницями проєкту.