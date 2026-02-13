Андрій Федінчик відмовився від ролі через поцілунок: "Я не можу йти проти власної природи"

Андрій Федінчик повертається до акторсбкої професії після демобілізації. Він вже встиг знятися в кількох фільмах, бере участь у театральних постановках та ділиться цікавими деталями з публікою.

Напередодні прем'єри воєнної драми "Живий", де Федінчик зіграв одну з головних ролей, він дав інтерв'ю 24 Каналу. Там розповів багато цікавих подробиць щодо своєї професії.

Зокрема, Андрій зізнався, що одного разу він був зацікавлений в ролі, але все-таки відмовився від проєкту.

Чому Андрій Федінчик відмовився від ролі через поцілунок?

Колись Федінчику запропонували роль чоловіка, який має стосунки з іншим чоловіком. З акторського погляду Андрієві це було цікаво, однак була умова: він погодився б зіграти, якщо за сценарієм буде лише характеристика персонажа, без фізичної взаємодії.

Коли стало зрозуміло, що в сценарії є поцілунок, я чесно відмовився. Я не можу йти проти власної природи. При цьому хочу підкреслити: це не має жодного стосунку до негативного ставлення. У кожного своя природа, і я це поважаю. Просто я розумію свої межі й знаю, що не зможу зіграти це чесно,

– зізнався Андрій.

Зараз Федінчик не відмовляється від ролей, однак і погоджується на пропозиції лише в тому випадку, якщо зможе зіграти фізично і внутрішньо. Звісно, якщо роль чи проєкт не суперечить принципам актора.

У воєнній драмі Федінчик зіграв військового

У четверту річницю повномасштабного вторгнення, 24 лютого о 18:30, на телеканалі "2+2" відбудеться прем'єра воєнної драми "Живий", де Федінчик зіграв одну з головний ролей.

В основі стрічки лежить реальна історія командира батальйону спецпідрозділу ГУР "Артан" Руслана Фінчука з позивним "Хохол". Восени 2023 року, під час бойового завдання, він опинився в тилу позицій ворога, намагаючись врятувати побратимів. Зв'язок з ним було втрачено, і довгий час його вважали загиблим.

Тоді розвідник отримав поранення, але вижив. Попри постійну загрозу ворожих дронів і снайперів, замінованим полем йому таки вдалося дістатися до своїх. Цей шлях, який перетворився на випробування не лише фізичної вправності, а й сили духу, герой долав три доби. Вижити "Королю" допомогла внутрішня дисципліна, відповідальність перед побратимами, любов до дружини, чию присутність він відчував навіть у найтемніші часи.

Федінчик у цьому фільмі зіграв військового з позивним "Король", який має реального прототипа. Король – це потужний і відважний вояка, командир штурмового загону. Про таких кажуть – людина війни. Він дуже багато всього пережив, був у найгарячіших точках.