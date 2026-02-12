Однією з його перших робіт після довгої перерви була роль у воєнній драмі "Живий", прем'єра якої відбудеться 24 лютого о 18:30 на телеканалі "2+2". В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Федінчик поділився деталями цієї роботи, а також чесно зізнався, чи, на його думку, мають актори йти на фронт.

Від початку повномасштабного вторгнення багато акторів долучились до Сил оборони. Багато з них віддали своє життя за Україну. Андрій також служив з колегами з акторського середовища. Зізнається, воєнних тем у розмовах торкалися, але судити, чи мають актори йти служити, чи ні, не хоче.

Якщо говорити глобально – зараз війна, і служити мають усі. Але в реальному житті в кожного своя історія, свої обставини, свої рішення. Я ніколи не лізу в деталі: чому людина не служить, чому пішла пізніше або раніше. Я не суддя,

– наголошує Федінчик.

Одного ращу на Покровському напрямку Андрій випадково зустрів колегу, з яким незадовго до цього знімався в одному серіалі. І ось, доля знову звела їх разом – але вже на війні. Тому Федінчик підкреслює: те, що актори нібито "писані-мазані" – неправда.

"Дуже багато акторів пішли захищати країну. Дуже багато з них віддали своє життя і здоров'я. І мова не лише про акторів, а загалом про людей з кіно- і театрального цеху", – підсумовує Федінчик.

