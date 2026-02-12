Одной из его первых работ после долгого перерыва была роль в военной драме "Живой", премьера которой состоится 24 февраля в 18:30 на телеканале "2+2". В эксклюзивном интервью 24 Каналу Фединчик поделился деталями этой работы, а также честно признался, или, по его мнению, должны актеры идти на фронт.

С начала полномасштабного вторжения многие актеры присоединились к Силам обороны. Многие из них отдали свою жизнь за Украину. Андрей также служил с коллегами из актерской среды. Признается, военных тем в разговорах касались, но судить, должны ли актеры идти служить, или нет, не хочет.

Если говорить глобально – сейчас война, и служить должны все. Но в реальной жизни у каждого своя история, свои обстоятельства, свои решения. Я никогда не лезу в детали: почему человек не служит, почему ушел позже или раньше. Я не судья,

– отмечает Фединчик.

Однажды на Покровском направлении Андрей случайно встретил коллегу, с которым незадолго до этого снимался в одном сериале. И вот, судьба снова свела их вместе – но уже на войне. Поэтому Фединчик подчеркивает: то, что актеры якобы "писаные-мазаные" – неправда.

"Очень много актеров пошли защищать страну. Очень многие из них отдали свою жизнь и здоровье. И речь не только об актерах, а в целом о людях из кино- и театрального цеха", – подытоживает Фединчик.

