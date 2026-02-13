Андрей Фединчик отказался от роли из-за поцелуя: "Я не могу идти против собственной природы"

Андрей Фединчик возвращается к актерской профессии после демобилизации. Он уже успел сняться в нескольких фильмах, участвует в театральных постановках и делится интересными деталями с публикой.

Накануне премьеры военной драмы "Живой", где Фединчик сыграл одну из главных ролей, он дал интервью 24 Каналу. Там рассказал много интересных подробностей о своей профессии.

В частности, Андрей признался, что однажды он был заинтересован в роли, но все-таки отказался от проекта.

Почему Андрей Фединчик отказался от роли из-за поцелуя?

Когда-то Фединчику предложили роль мужчины, который имеет отношения с другим мужчиной. С актерской точки зрения Андрею это было интересно, однако было условие: он согласился бы сыграть, если по сценарию будет только характеристика персонажа, без физического взаимодействия.

Когда стало понятно, что в сценарии есть поцелуй, я честно отказался. Я не могу идти против собственной природы. При этом хочу подчеркнуть: это не имеет никакого отношения к негативному отношению. У каждого своя природа, и я это уважаю. Просто я понимаю свои границы и знаю, что не смогу сыграть это честно,

– признался Андрей.

Сейчас Фединчик не отказывается от ролей, однако и соглашается на предложения только в том случае, если сможет сыграть физически и внутренне. Конечно, если роль или проект не противоречит принципам актера.

В военной драме Фединчик сыграл военного

В четвертую годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля в 18:30, на телеканале "2+2" состоится премьера военной драмы "Живой", где Фединчик сыграл одну из главных ролей.

В основе ленты лежит реальная история командира батальона спецподразделения ГУР "Артан" Руслана Финчука с позывным "Хохол". Осенью 2023 года, во время боевого задания, он оказался в тылу позиций врага, пытаясь спасти собратьев. Связь с ним была потеряна, и долгое время его считали погибшим.

Тогда разведчик получил ранения, но выжил. Несмотря на постоянную угрозу вражеских дронов и снайперов, заминированным полем ему удалось добраться до своих. Этот путь, который превратился в испытание не только физической ловкости, но и силы духа, герой преодолевал трое суток. Выжить "Королю" помогла внутренняя дисциплина, ответственность перед собратьями, любовь к жене, чье присутствие он чувствовал даже в самые темные времена.

Фединчик в этом фильме сыграл военного с позывным "Король", который имеет реального прототипа. Король – это мощный и отважный вояка, командир штурмового отряда. О таких говорят – человек войны. Он очень много всего пережил, был в самых горячих точках.