Український фільм Антона Птушкіна тепер можна подивитися на Netflix

Стримінгова платформа Netflix дедалі більше поповнюється українськими фільмами та серіалами. Цього разу на платформі відбулася прем'єра фільму Антона Птушкіна.

Йдеться про стрічку "Антарктида", яка вже підкорила шалену кількість глядачів в українських кінотеатрах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Netflix.

Який фільм Птушкіна вийшов на Netflix?

10 грудня 2025 року на стримінговій платформі Netflix відбулася прем'єра фільму Антона Птушкіна "Антарктида". Ця новина неабияк потішила прихильників, адже багато хто не встиг переглянути стрічку в кінотеатрах і тепер зможе зробити це онлайн.

Подорож до Антарктиди починається,

– йдеться на інстаграм-сторінці Netflix.

Що відомо про фільм "Антарктида"?