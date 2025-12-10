Український фільм Антона Птушкіна тепер можна подивитися на Netflix
- Фільм Антона Птушкіна "Антарктида" вийшов на Netflix 10 грудня 2025 року.
- Стрічка зосереджена на антарктичній станції "Академік Вернадський" і демонструє роботу українських дослідників.
Стримінгова платформа Netflix дедалі більше поповнюється українськими фільмами та серіалами. Цього разу на платформі відбулася прем'єра фільму Антона Птушкіна.
Йдеться про стрічку "Антарктида", яка вже підкорила шалену кількість глядачів в українських кінотеатрах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Netflix.
Який фільм Птушкіна вийшов на Netflix?
10 грудня 2025 року на стримінговій платформі Netflix відбулася прем'єра фільму Антона Птушкіна "Антарктида". Ця новина неабияк потішила прихильників, адже багато хто не встиг переглянути стрічку в кінотеатрах і тепер зможе зробити це онлайн.
Подорож до Антарктиди починається,
– йдеться на інстаграм-сторінці Netflix.
Що відомо про фільм "Антарктида"?
- В українських кінотеатрах прем'єра фільму "Антарктида" відбулася 4 вересня 2025 року.
- Над стрічкою працював Антон Птушкін.
- Фільм став рекордсменом: лише за два тижні показу його переглянули 200 тисяч глядачів.
- Стрічка зосереджена на відомій антарктичній станції "Академік Вернадський".
- Глядачі мають змогу спостерігати за українськими дослідниками, які працюють заради майбутнього нашої планети.
- Їм доводиться жертвувати власним комфортом та адаптуватися до умов, які диктує Антарктида.