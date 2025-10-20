Українська акторка стала справжньою зіркою кіно. Антоніна Хижняк неодноразово доводила, що вона вміє проживати у кадрі ролі своїх персонажів, що і зробило її відомою серед інших колег.

Найбільше Антоніну запам'ятали завдяки ролі Мотрі у серіалі "Спіймати Кайдаша". Сьогодні вона продовжує зніматись у кінокартинах, а нещодавно ще й отримала важливу відзнаку за свою діяльність, передає 24 Канал.

Де зараз і чим займається Антоніна Хижняк?

У вересні акторка поділилась неймовірною новиною – вона отримала державну нагороду, ставши заслуженою артисткою України.

Я дуже вдячна за таку відзнаку, але вважаю, вона належить не тільки мені. Я думаю про тих моїх колег, хто зараз на фронті. Про тих, кого ми вже ніколи не побачимо на знімальному майданчику. Їхня жертва – це ціна нашої свободи й можливості творити,

– написала Антоніна Хижняк

Антоніна Хижняк стала заслуженою артисткою / Фото з інстаграму

Акторка не приховує, що у неї є мрії, де б вона хотіла себе спробувати у нових жанрах. До прикладу, Антоніна ексклюзивно в інтерв'ю на Кіно 24 розповіла, що хотіла б себе спробувати в історичному проєкті, байопіку або спортивній драмі.

Наприкінці червня з нею стався кумедний випадок. На офіційній сторінці Білого дому опублікували відео з Антоніною. Всі дуже сильно здивувались й припустили, що це штучний інтелект згенерував ролик. Та пізніше зірка розповіла, що вона записувала це відео для свого стокового відеобанку, а в адміністрації вирішили просто скористатись.

Сьогодні Хижняк продовжує зніматися в українських проєктах. Одні з найновіших кіноробіт – серіал "Підміна" та фільм "Батьківські збори".

Цими днями акторка стала ще й героїнею мему. Її образ Мотрі у серіалі "Спіймати Кайдаша" використали для гумористичних картинок на фоні виходу нового сезону "Холосятка" з Тарасом Цимбалюком.

Меми з Антоніною Хижняк можна переглянути на сайті.

Також відомо, що акторка виховує сина від першого шлюбу. Зараз припускають, що жінка перебуває у нових стосунках, однак не розсекречує інформації про ймовірного обранця.

Антоніна Хижняк з сином / Фото з інстаграму

