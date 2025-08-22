Відомий український актор знову прокоментував гучний скандал про свою "втому від війни"
- Артемій Єгоров вибачився за свій скандальний допис про "втому від війни" в інстаграмі.
- Актор зазначив, що його підтримали багато близьких людей, попри критику, і підкреслив, що хорошого в житті більше.
Відомий український актор Артемій Єгоров вдруге прокоментував свій скандальний допис в інстаграмі. Нещодавно артист оприлюднив публікацію, в якій заявив, що він "втомився" і "війну треба завершувати".
Після цього у мережі актора активно критикували у коментарях. Згодом Артемій публічно вибачився перед українцями. У матеріалі Кіно 24 з посиланням на видання OBOZ.UA Єгоров вкотре прокоментував цей інцидент.
Артемій Єгоров про скандальну публікацію в інстаграмі: що сказав актор?
Артемій Єгоров відверто зізнався, що першим, хто різко відреагував на його допис, був Костянтин Темляк, який уже незадовго опинився в ще гіршому скандалі.
І подібно йому це зробило багато інших колег актора. Щоправда, є і багато таких, які підтримали Єгорова і не лицемірили поза спиною.
Артемій зазначив, що всі зараз переживають емоційний біль. Його помилка полягала в тому, що він не врахував становище інших людей, у яких воно ще гірше.
Зараз просто не час було цього казати. Але тоді так склалися обставини: прийшов з фронту мій друг, розповів, що там відбувається. Сотні шахедів щодня летіли на Київ, гинули знайомі актори – сильний емоційний шок. Звісно, потім пожалкував, що розмістив цей допис, видалив його. А ще зрозумів, як легко у нас можуть облити г*вном за спиною,
– сказав актор.
Разом з тим Артемій Єгоров наголосив, що хорошого в житті все-таки більше. У той момент, попри шквал критики, його дуже підтримали дзвінками та повідомленнями багато близьких людей.