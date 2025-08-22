Известный украинский актер Артемий Егоров во второй раз прокомментировал свое скандальное сообщение в инстаграме. Недавно артист обнародовал публикацию, в которой заявил, что он "устал" и "войну надо завершать".

После этого в сети актера активно критиковали в комментариях. Впоследствии Артемий публично извинился перед украинцами. В материале Кино 24 со ссылкой на издание OBOZ.UA Егоров в очередной раз прокомментировал этот инцидент.

Артемий Егоров о скандальной публикации в инстаграме: что сказал актер?

Артемий Егоров откровенно признался, что первым, кто резко отреагировал на его сообщение, был Константин Темляк, который уже незадолго оказался в еще худшем скандале.

И подобно ему это сделало много других коллег актера. Правда, есть и много таких, которые поддержали Егорова и не лицемерили за спиной.

Артемий отметил, что все сейчас переживают эмоциональную боль. Его ошибка заключалась в том, что он не учел положение других людей, у которых оно еще хуже.

Сейчас просто не время было этого говорить. Но тогда так сложились обстоятельства: пришел с фронта мой друг, рассказал, что там происходит. Сотни шахедов ежедневно летели на Киев, гибли знакомые актеры – сильный эмоциональный шок. Конечно, потом пожалел, что разместил это сообщение, удалил его. А еще понял, как легко у нас могут облить г*вном за спиной,

– сказал актер.

Вместе с тем Артемий Егоров отметил, что хорошего в жизни все-таки больше. В тот момент, несмотря на шквал критики, его очень поддержали звонками и сообщениями много близких людей.