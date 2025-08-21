На этой неделе Netflix в очередной раз обновил рейтинг фильмов, которые украинцы выбирали чаще всего. Среди них могут быть картины, что заинтересуют и вас, пишет Кино 24.

"Мой год в Оксфорде"

Американка Анна с детства мечтала учиться в Оксфорде. Наконец ей предлагают стипендию на год в одном из самых престижных университетов. Она переезжает в Лондон, готовая к приключениям. Но вдруг ее находит любовь, что меняет абсолютно все.

"Мой год в Оксфорде": смотрите трейлер онлайн

"Кейпоп-охотницы на демонов"

Анимационный фильм рассказывает о суперзвездной женской группе Huntr/x и их приключениях. Участницы группы являются не только артистками, но и охотницами на демонов, которые защищают своих фанов от сверхъестественной угрозы. Во время концертов их музыка становится барьером против темных сил. Главными врагами девушек становятся музыканты-конкуренты, которые являются демонами под прикрытием.

"Кейпоп-охотницы на демонов": смотрите трейлер онлайн

"Ночь всегда наступает"

В центре криминального триллера – отчаявшаяся женщина Линетт, которая работает на нескольких работах и пытается учиться в вечерней школе. Она отчаянно стремится собрать деньги для взноса на покупку дома, где она живет с матерью Дорин и братом Кенни. В своих попытках Линетт решает прибегнуть к более опасным путям.

"Ночь всегда наступает": смотрите трейлер онлайн

Кроме этих лент, в список самых популярных фильмов попали: