"Остров проклятых"

Год выхода: 2010

Рейтинг IMDb: 8.2

Два федеральных маршала прибывают на отдаленный остров, чтобы расследовать исчезновение пациентки из психиатрической больницы для опасных преступников. Но чем дольше главный герой раскручивает это дело, тем больше начинает сомневаться в собственном здравом смысле. Реальность смешивается с галлюцинациями, а финал настолько непредсказуем, что поразит самого требовательного зрителя.

"Остров проклятых": смотрите онлайн трейлер фильма

"Исчезнувшая"

Год выхода: 2014

Рейтинг IMDb: 8.1

Идеальные супруги, идеальный дом – пока однажды утром жена не исчезает. Все доказательства указывают на мужа, но каждый новый эпизод ломает предыдущую версию событий.

Фильм стал классикой современных триллеров – блестящая актерская игра, неожиданные повороты и горький привкус правды.

"Исчезнувшая": смотрите онлайн трейлер фильма

"Девушка с татуировкой дракона"

Год выхода: 2011

Рейтинг IMDb: 7.8

Журналист и загадочная хакерша проводят расследование об исчезновении девушки из семьи шведских магнатов. С каждым шагом они раскрывают все более темные и извращенные секреты семьи. А за этим – история мести, боли и тех, кого общество не хочет видеть.

"Девушка с татуировкой дракона": смотрите онлайн трейлер фильма

