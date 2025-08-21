Цього тижня Netflix вкотре оновив рейтинг фільмів, які українці обирали найчастіше. Серед них можуть бути картини, що зацікавлять і вас, пише Кіно 24.

"Мій рік в Оксфорді"

Американка Анна з дитинства мріяла навчатися в Оксфорді. Нарешті їй пропонують стипендію на рік в одному з найпрестижніших університетів. Вона переїжджає до Лондона, готова до пригод. Але раптом її знаходить кохання, що змінює абсолютно все.

"Кейпоп-мисливиці на демонів"

Анімаційний фільм розповідає про суперзірковий жіночий гурт Huntr/x та їхні пригоди. Учасниці гурту є не тільки артистками, але й мисливицями на демонів, які захищають своїх фанів від надприродної загрози. Під час концертів їхня музика стає бар'єром проти темних сил. Головними ворогами дівчат стають музиканти-конкуренти, які є демонами під прикриттям.

"Ніч завжди настає"

У центрі кримінального трилера – зневірена жінка Лінетт, яка працює на кількох роботах і намагається навчатись у вечірній школі. Вона відчайдушно прагне зібрати гроші для внеску на купівлю будинку, де вона живе з матір'ю Дорін та братом Кенні. У своїх спробах Лінетт вирішує вдатись до більш небезпечних шляхів.

