Цього тижня Netflix вкотре оновив рейтинг фільмів, які українці обирали найчастіше. Серед них можуть бути картини, що зацікавлять і вас, пише Кіно 24.
Дивіться також Вийшов трейлер українського зомбі-екшну "Каховський об'єкт"
"Мій рік в Оксфорді"
Американка Анна з дитинства мріяла навчатися в Оксфорді. Нарешті їй пропонують стипендію на рік в одному з найпрестижніших університетів. Вона переїжджає до Лондона, готова до пригод. Але раптом її знаходить кохання, що змінює абсолютно все.
"Мій рік в Оксфорді": дивіться трейлер онлайн
"Кейпоп-мисливиці на демонів"
Анімаційний фільм розповідає про суперзірковий жіночий гурт Huntr/x та їхні пригоди. Учасниці гурту є не тільки артистками, але й мисливицями на демонів, які захищають своїх фанів від надприродної загрози. Під час концертів їхня музика стає бар'єром проти темних сил. Головними ворогами дівчат стають музиканти-конкуренти, які є демонами під прикриттям.
"Кейпоп-мисливиці на демонів": дивіться трейлер онлайн
"Ніч завжди настає"
У центрі кримінального трилера – зневірена жінка Лінетт, яка працює на кількох роботах і намагається навчатись у вечірній школі. Вона відчайдушно прагне зібрати гроші для внеску на купівлю будинку, де вона живе з матір'ю Дорін та братом Кенні. У своїх спробах Лінетт вирішує вдатись до більш небезпечних шляхів.
"Ніч завжди настає": дивіться трейлер онлайн
Окрім цих стрічок, до списку найпопулярніших фільмів потрапили:
- "Щасливчик Гілмор 2"
- "Нарешті вдома"
- "Мегамозок"
- "Дулітл"
- "Переліт"
- "Цегла"
- "Відпустка наосліп".