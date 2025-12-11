Вийшов тизер 2 сезону серіалу "Аватар: Останній захисник": що пишуть українці під відео

10 грудня 2025 року відбулася прем'єра тизера другого сезону серіалу "Аватар: Останній захисник". Нарешті епічна сага отримала своє продовження на Netflix.

У матеріалі 24 Каналу розповімо, що показали у відео та що пишуть українці після перегляду тизера.

Дивіться також Український фільм Антона Птушкіна тепер можна подивитися на Netflix

Вийшов тизер 2 сезону серіалу "Аватар: Останній захисник": що показали у відео?

Події другого сезону розгортаються після перемоги команди у Північному Племені Води – тріумфу, що водночас став і світлим, і болісним. У тизері вперше показують Тоф у виконанні Мії Чех – майстерну земляну магиню, яка приєднається до Аанґа, Катарі та Сокки в їхній подальшій мандрівці.

Вона користується унікальною здатністю "бачити" світ через вібрації землі, що працює як своєрідна ехолокація.

"Аватар: Останній захисник": дивіться онлайн трейлер фільму

Другий сезон обіцяє ще більше пригод, у яких команда вирушає до Земного Царства, аби переконати Земного Короля стати на їхній бік у війні проти Вогняного Лорда Озая.

До речі, названо дату прем'єри 5 сезону улюбленого серіалу "Емілі в Парижі" на Netflix

Що пишуть українці про тизер?

Після виходу тизера українці активно почали писати свої відповіді під відео. Всі вже очікувані побачити другий сезон. Ось що вони пишуть:

"Поки дознімають, то Аанг вже постаріє"

"Виглядає багатообіцяюче"

"Краще ніж фільм, дуже гарно все підібрано, як актори, так і декорації. Звісно мультик це не обмежені можливості, ніж серіал, але сто відсотково краще ніж фільм."



Що пишуть українці під тизером / Скриншот