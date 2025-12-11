Вийшов тизер 2 сезону серіалу "Аватар: Останній захисник": що пишуть українці під відео
- 10 грудня 2025 року вийшов тизер другого сезону серіалу "Аватар: Останній захисник" на Netflix, де показали нову героїню Тоф у виконанні Мії Чех.
- Українці активно коментують відео, висловлюючи захоплення від акторського складу і декорацій, сподіваючись, що другий сезон не підведе.
10 грудня 2025 року відбулася прем'єра тизера другого сезону серіалу "Аватар: Останній захисник". Нарешті епічна сага отримала своє продовження на Netflix.
У матеріалі 24 Каналу розповімо, що показали у відео та що пишуть українці після перегляду тизера.
Вийшов тизер 2 сезону серіалу "Аватар: Останній захисник": що показали у відео?
Події другого сезону розгортаються після перемоги команди у Північному Племені Води – тріумфу, що водночас став і світлим, і болісним. У тизері вперше показують Тоф у виконанні Мії Чех – майстерну земляну магиню, яка приєднається до Аанґа, Катарі та Сокки в їхній подальшій мандрівці.
Вона користується унікальною здатністю "бачити" світ через вібрації землі, що працює як своєрідна ехолокація.
"Аватар: Останній захисник": дивіться онлайн трейлер фільму
Другий сезон обіцяє ще більше пригод, у яких команда вирушає до Земного Царства, аби переконати Земного Короля стати на їхній бік у війні проти Вогняного Лорда Озая.
Що пишуть українці про тизер?
Після виходу тизера українці активно почали писати свої відповіді під відео. Всі вже очікувані побачити другий сезон. Ось що вони пишуть:
- "Поки дознімають, то Аанг вже постаріє"
- "Виглядає багатообіцяюче"
- "Краще ніж фільм, дуже гарно все підібрано, як актори, так і декорації. Звісно мультик це не обмежені можливості, ніж серіал, але сто відсотково краще ніж фільм."
Що пишуть українці під тизером / Скриншот
- "Акторка, яка грає Тофф, виглядає багатообіцяюче. А її одяг... Сподіваюся що другий сезон не підведе! Чекаємо з нетерпінням!"
- "Якщо казати за відповідність першоджерелу, цей "Аватар" ідеальний. Всі надзвичайно добре підходять на роль і Тофф не виключення, цей її рентген просто неймовірний."