Вышел тизер 2 сезона сериала "Аватар: Последний защитник": что пишут украинцы под видео
- 10 декабря 2025 года вышел тизер второго сезона сериала "Аватар: Последний защитник" на Netflix, где показали новую героиню Тоф в исполнении Мии Чех.
- Украинцы активно комментируют видео, выражая восхищение от актерского состава и декораций, надеясь, что второй сезон не подведет.
10 декабря 2025 года состоялась премьера тизера второго сезона сериала "Аватар: Последний защитник". Наконец эпическая сага получила свое продолжение на Netflix.
В материале 24 Канала расскажем, что показали в видео и что пишут украинцы после просмотра тизера.
Смотрите также Украинский фильм Антона Птушкина теперь можно посмотреть на Netflix
Вышел тизер 2 сезона сериала "Аватар: Последний защитник": что показали в видео?
События второго сезона разворачиваются после победы команды в Северном Племени Воды – триумфа, что одновременно стал и светлым, и мучительным. В тизере впервые показывают Тоф в исполнении Мии Чех – искусную земляную магиню, которая присоединится к Аанга, Катаре и Сокки в их дальнейшем путешествии.
Она пользуется уникальной способностью "видеть" мир через вибрации земли, что работает как своеобразная эхолокация.
"Аватар: Последний защитник": смотрите онлайн трейлер фильма
Второй сезон обещает еще больше приключений, в которых команда отправляется в Земное Царство, чтобы убедить Земного Короля стать на их сторону в войне против Огненного Лорда Озая.
Кстати, названа дата премьеры 5 сезона любимого сериала "Эмили в Париже" на Netflix
Что пишут украинцы о тизере?
После выхода тизера украинцы активно начали писать свои ответы под видео. Все уже ожидаемые увидеть второй сезон. Вот что они пишут:
- "Пока доснимут, то Аанг уже состарится"
- "Выглядит многообещающе"
- "Лучше чем фильм, очень хорошо все подобрано, как актеры, так и декорации. Конечно мультик это не ограниченные возможности, чем сериал, но сто процентов лучше чем фильм."
Что пишут украинцы под тизером / Скриншот
- "Актриса, которая играет Тофф, выглядит многообещающе. А ее одежда... Надеюсь что второй сезон не подведет! Ждем с нетерпением!"
- "Если говорить за соответствие первоисточнику, этот "Аватар" идеален. Все чрезвычайно хорошо подходят на роль и Тофф не исключение, этот ее рентген просто невероятен."