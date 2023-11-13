Не мали на меті образити, – автори серіалу "Встигнути до 30" про звернення мера Коломиї

Комедійний серіал "Встигнути до 30" викликав дуже неоднозначну реакцію серед глядачів. Зокрема, дуже обуреними після перегляду залишились жителі Коломиї та міський голова, які вважають, що творці серіалу мали на меті висміяти їхнє місто.

Телеканал ТЕТ відповів на критику та обурення глядачів, зробивши заяву. Читайте в матеріалі, як відреагували автори серіалу та які відгуки ширяться мережею.

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ТЕТ опублікував заяву

У зверненні автори зауважили, що зараз до них надходить чимало запитів та критики від мешканців Коломиї, які обурені тим, що одну з головних героїнь серіалу, згідно зі сценарієм, визначили як мешканку Коломиї. У соціальних мережах почалася гіперболізація контексту, жителі міста обурені, що Коломию називають "глухим селом", а головну героїню Любу позначили як "рагулину" та "неймовірно дурненьку". Це абсолютно не відповідає реальності.

Ні автори серіалу, ні телеканал чи творча команда не мали на меті образити будь-кого, використовуючи звичайні та зрозумілі для всього світу сценарні прийоми,

– зауважили кінотворці.

Автори також зазначили, що не варто шукати сенсу там, де його немає, персонаж Люби –вигаданий, він не є збірним образом коломиян.

Так, в історії кінематографа є тисячі таких прикладів, один з найвідоміших — це Пенні, головна героїня ситкому "Теорія великого вибуху". За легендою, вона родом з Омахи, штат Небраска, проте це жодним чином не характеризує місто згідно з її образом — як вона говорить, одягається та поводить себе,

– зазначив телеканал ТЕТ.

Творці серіалу зауважили, що його створення було відповіддю на бажання глядачів. Вони вважають, що жанр комедії, особливо в умовах постійного стресу та турбулентності, допомагає розслабитись та знаходити позитивні емоції:

"Комедія – це жанр, до якого не варто ставитися серйозно та шукати приводи для розпалювання суперечок. Цей серіал, як і будь-яка інша комедія, – художній, усі персонажі вигадані, а збіг обставин і ситуацій випадковий", – сказали у заяві.

Кінотворці вимагають вибачення перед акторкою Анастасією Остреїновою

Одна з авторок, висловлюючись емоційно у своєму огляді серіалу в одному з медіа, схарактеризувала зовнішність української акторки Анастасії Остреїнової, що грає роль Люби, як "типово російську", назвавши її "русскою красунею".

Величезна кількість образ, критики та цькування звалилася саме на цю акторку, через таке формулювання про її героїню в огляді серіалу. Тому творці заявили, що очікують вибачення перед акторкою, яка несправедливо опинилася в епіцентрі дискусії, за такі висловлення.

Ми вважаємо, що такі вислови щодо українських акторів, які також роблять усе можливе, аби розвивати українську кіно та серіальну індустрію, суперечать цінностям демократичного суспільства та є неприйнятними. Це має вигляд класичної дискримінації в публічному просторі,

– сказали творці серіалу.

Реакція глядачів на серіал "Встигнути до 30" в мережі

"Мені сподобалось те що висвітлюють бажання гласних героїнь, які закликають слухати себе і бути чесним з собою"

"Класний серіал, легкий, не напружує мозок, можна відпочити після роботи. При цьому не тупий і не примітивний. Ще й про жінок, таких як я, бо мені якраз 29"

"Коломия – це не село! Авторам варто спочатку перевірити інформацію перш ніж робити таку похибку навмання. Або хоча б поїхати подивитись як виглядають дівчата, ви здивуєтесь"

"Цікаво... режисер хоч раз був в Коломиї? Чув який там діалект? Хто в Коломиї знає російські слова?"

"Ура! Нарешті українські серіали почали в тренди залітати!"

"Режисер чи сценарист, чи хто там придумав сюжет, Ви взагалі знаєте що таке Коломия? Де це знаходиться і які там люди? По-вашому, тут всі такі селюки як ця Люба? Та я до переїзду сюди таких дорогих авто в житті не бачила. Тут ресторани один на одному, а Тесли яких хочеш кольорів по вулицях їздять. До слова, у Запоріжжі за тиждень перебування я не побачила жодної Тесли"

"А за Коломию дуже образливо. Це чудове місто, а не село! І там не розмовляють суржиком, а гарною українською!"

"Встигнути до 30": дивіться онлайн трейлер серіалу