Ще одну українську комедію тепер можна подивитись на Netflix: що це за фільм

На стримінговій платформі Netflix вийшла ще одна українська комедія. Це стрічка "Батьківські збори", яка вже полюбилася багатьом українцям.

Тож якщо ви ще не встигли переглянути цей фільм у кінотеатрах, тепер маєте змогу зробити це онлайн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Netflix.

Який український фільм вийшов на Netflix?

"Батьківські збори" – одна з найновіших українських комедій із блискучим акторським складом. Зокрема, у фільмі зіграли Анастасія Цимбалару, Олег Маслюк, Римма Зюбіна, Андрій Ісаєнко, Антоніна Хижняк, Євген Янович та чимало інших українських знаменитостей.

"Батьківські збори": дивіться онлайн трейлер фільму

Вони створили справді смішну й позитивну історію про те, як батьки готові боротися за перемогу своєї дитини. Події розгортаються під час батьківських зборів, де обговорюють результати голосування за президента школи. Звісно, кожен тягне ковдру на себе, однак фінал виявляється абсолютно несподіваним.

Усі ці перипетії створюють чимало комічних ситуацій, які змушують глядача реготати до сліз і водночас замислитися над важливим.

Які українські стрічки також вийшли на Netflix?

За останній час на стримінговій платформі Netflix вийшло чимало українських фільмів, доступних для перегляду глядачам. Окрім комедії "Батьківські збори", на Netflix також з'явилися такі стрічки:

"Каховський об'єкт",

"Потяг до Різдва",

"Прикордонники",

"Потяг у 31 грудня" та чимало інших українських кінопроєктів.

Серед них – фільми й серіали різних жанрів: від комедій до драм і трилерів. Деякі з них вийшли раніше, а деякі є зовсім новими. Тож ви з легкістю зможете обрати свого фаворита та насолодитися переглядом уже сьогодні.