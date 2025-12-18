Еще одну украинскую комедию теперь можно посмотреть на Netflix: что это за фильм

На стриминговой платформе Netflix вышла еще одна украинская комедия. Это лента "Родительские сборы", которая уже полюбилась многим украинцам.

Поэтому если вы еще не успели посмотреть этот фильм в кинотеатрах, теперь можете сделать это онлайн. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Netflix.

Рекомендуем Украинский фильм победил на фестивале ИИ-кино в Голливуде

Какой украинский фильм вышел на Netflix?

"Родительские сборы" – одна из самых новых украинских комедий с блестящим актерским составом. В частности, в фильме сыграли Анастасия Цимбалару, Олег Маслюк, Римма Зюбина, Андрей Исаенко, Антонина Хижняк, Евгений Янович и многие другие украинские знаменитости.

"Родительское собрание": смотрите онлайн трейлер фильма

Они создали действительно смешную и позитивную историю о том, как родители готовы бороться за победу своего ребенка. События разворачиваются во время родительского собрания, где обсуждают результаты голосования за президента школы. Конечно, каждый тянет одеяло на себя, однако финал оказывается совершенно неожиданным.

Все эти перипетии создают немало комических ситуаций, которые заставляют зрителя хохотать до слез и одновременно задуматься над важным.

Смотрите также Самый острый детектив 2025 года, который покорил украинских зрителей на Netflix

Какие украинские ленты также вышли на Netflix?

За последнее время на стриминговой платформе Netflix вышло немало украинских фильмов, доступных для просмотра зрителям. Кроме комедии "Родительские сборы", на Netflix также появились такие ленты:

"Каховский объект",

"Поезд к Рождеству",

"Пограничники",

"Поезд в 31 декабря" и немало других украинских кинопроектов.

Среди них – фильмы и сериалы разных жанров: от комедий до драм и триллеров. Некоторые из них вышли раньше, а некоторые являются совсем новыми. Поэтому вы с легкостью сможете выбрать своего фаворита и насладиться просмотром уже сегодня.