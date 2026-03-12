Біллі Айліш може дебютувати в кіно: співачка веде перемовини про головну роль
- Біллі Айліш веде перемовини щодо головної ролі в екранізації роману "Під скляним ковпаком", режисеркою якого буде Сара Поллі.
- Це може стати великим дебютом співачки в повнометражному художньому кіно, оскільки вона раніше з'являлася лише в телесеріалі "Юрба".
Відома американська співачка Біллі Айліш може дебютувати в кіно. Лауреатка премії "Греммі" вже веде перемовини щодо головної ролі.
Вона може знятися в екранізації роману "Під скляним ковпаком". Про це повідомляє видання The Guardian.
Радимо Коли відбудеться довгоочікувана прем'єра 2 сезону українського серіалу "Просто Надія"
Біллі Айліш може зіграти головну роль у кіно: що відомо?
Біллі Айліш може зіграти головну роль у фільмі оскароновної режисерки Сари Поллі. Стрічка стане екранізацією напівавтобіографічного роману Сільвії Плат "Під скляним ковпаком".
Наразі перемовини з Біллі Айліш уже перебувають на фінальній стадії.
Я завжди говорила, що ненавиджу акторську майстерність. Але насправді, коли я була маленькою, я її обожнювала! Мої мама і тато були акторами. Так само як і мій брат Фіннеас. І я мріяла знятися в кіно, –
казала Айліш на шоу Saturday Night Live.
Ця роль може стати великим дебютом співачки в повнометражному художньому кіно. Раніше її можна було епізодично побачити в телесеріалі Дональда Гловера "Юрба" (2023).
Хто така Біллі Айліш?
- Біллі Айліш є однією з найпопулярніших сучасних попзірок.
- Вона здобула широку популярність ще в підлітковому віці.
- У 2015 році співачка стрімко прославилася після виходу пісні "Ocean Eyes", яку написала разом зі своїм братом.
- Її дебютний альбом, випущений у 2019 році, зробив її світовою знаменитістю.
- А вже у 2020 році на премії Grammy Awards вона здобула одразу п'ять головних нагород. Це стало визначним досягненням для такої молодої артистки. Про це писало видання Variety.
- Крім того, Біллі Айліш двічі отримувала премію Оскар за найкращі пісні до фільмів – "No Time to Die" та "What Was I Made For?".
- Біллі Айліш стала справжнім символом нового покоління артистів: вона відверто говорить про важливі соціальні теми й, попри стереотипи та молодий вік, змогла досягти шаленого успіху у світі музики.