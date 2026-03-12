Вона може знятися в екранізації роману "Під скляним ковпаком". Про це повідомляє видання The Guardian.

Біллі Айліш може зіграти головну роль у кіно: що відомо?

Біллі Айліш може зіграти головну роль у фільмі оскароновної режисерки Сари Поллі. Стрічка стане екранізацією напівавтобіографічного роману Сільвії Плат "Під скляним ковпаком".

Наразі перемовини з Біллі Айліш уже перебувають на фінальній стадії.

Я завжди говорила, що ненавиджу акторську майстерність. Але насправді, коли я була маленькою, я її обожнювала! Мої мама і тато були акторами. Так само як і мій брат Фіннеас. І я мріяла знятися в кіно, –

казала Айліш на шоу Saturday Night Live.

Ця роль може стати великим дебютом співачки в повнометражному художньому кіно. Раніше її можна було епізодично побачити в телесеріалі Дональда Гловера "Юрба" (2023).

Хто така Біллі Айліш?