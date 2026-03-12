Она может сняться в экранизации романа "Под стеклянным колпаком". Об этом сообщает издание The Guardian.
Билли Айлиш может сыграть главную роль в кино: что известно?
Билли Айлиш может сыграть главную роль в фильме оскароносного режиссера Сары Полли. Лента станет экранизацией полуавтобиографического романа Сильвии Плат "Под стеклянным колпаком".
Сейчас переговоры с Билли Айлиш уже находятся на финальной стадии.
Я всегда говорила, что ненавижу актерское мастерство. Но на самом деле, когда я была маленькой, я его обожала! Мои мама и папа были актерами. Так же как и мой брат Финнеас. И я мечтала сняться в кино, –
говорила Айлиш на шоу Saturday Night Live.
Эта роль может стать большим дебютом певицы в полнометражном художественном кино. Ранее ее можно было эпизодически увидеть в телесериале Дональда Гловера "Толпа" (2023).
Кто такая Билли Айлиш?
- Билли Айлиш является одной из самых популярных современных поп-звезд.
- Она получила широкую известность еще в подростковом возрасте.
- В 2015 году певица стремительно прославилась после выхода песни "Ocean Eyes", которую написала вместе со своим братом.
- Ее дебютный альбом, выпущенный в 2019 году, сделал ее мировой знаменитостью.
- А уже в 2020 году на премии Grammy Awards она получила сразу пять главных наград. Это стало выдающимся достижением для такой молодой артистки. Об этом писало издание Variety.
- Кроме того, Билли Айлиш дважды получала премию Оскар за лучшие песни к фильмам – "No Time to Die" и "What Was I Made For?".
- Билли Айлиш стала настоящим символом нового поколения артистов: она откровенно говорит о важных социальных темах и, несмотря на стереотипы и молодой возраст, смогла достичь огромного успеха в мире музыки.