Комаровский откровенно рассказал, какую сумму можно заработать за один украинский фильм. Об этом он рассказал в проекте "Утро в большом городе".

Алексей Комаровский о своих заработках: что сказал режиссер?

По словам Алексея Комаровского, бюджеты разные. Иногда для фильмов ищут инвесторов, иногда средства дает государство. Однако точный бюджет всегда знает только исполнительный продюсер.

Он рассказал, что подсчитать собственные гонорары ему дается непросто, поскольку в основном все заработанные средства он вкладывает в свои новые проекты. Однако таки назвал приблизительную сумму, которая может выйти из одного фильма.

Это очень тяжелая математика, потому что я заработав на том фильме, уже вложился в новый... Плюс-минус где-то 10 000 долларов,

– поделился Комаровский.

Над какими фильмами работал Алексей Комаровский?

Алексей Комаровский создал немало украинских фильмов, о которых говорила вся страна. В частности, в его фильмографии такие ленты:

"Когда ты выйдешь замуж?",

"Когда ты расстанешься?",

"Крещатик 48/2",

"Область героев",

"Первый раз"

Он работает с такими украинскими актерами, как Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк, Анастасия Цимбалару, Антонина Хижняк, Ирина Кудашова и многие другие. Комаровский снимает фильмы в Украине и за рубежом и это проекты, которые всегда привлекают внимание.