Одним из героев реалити был Александр Озолин, который запомнился зрителям ролью веселого и беззаботного парня. В то же время его персонаж заметно менялся и взрослел на протяжении развития сюжета. В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас Саша, как он изменился и чем занимается сегодня.

Где сейчас и как живет Саша Озолин?

После участия в реалити-шоу "Киев днем и ночью" Александр Озолин не так часто появлялся в фильмах и сериалах. В то же время он продолжал покорять поклонников своей харизмой в соцсетях. Сейчас Александру около 31 года.

Если проанализировать его страницу в соцсетях, он занимается творчеством – создает яркие 2D-рисунки и участвует в фотосъемках. Судя по его публикациям, сейчас он находится за границей: в частности, одна из последних публикаций в апреле была сделана с геолокацией Бали.

Александр Озолин заметно изменился со времен реалити, но его позитив и харизма остались с ним до сих пор. Он также поддерживает Украину и украинских военных. После начала полномасштабной войны в своих соцсетях он полностью перешел на украинский язык.

Я хочу поблагодарить военных, спасибо за все что вы делаете, сила духа которую вы демонстрируете, иногда кажется безграничной. Вы мотивируете жить, и помогать другим! Быть действительно достойным человеком! Спасибо вам!

– писал в одной из публикаций Озолин.

Кроме того, в его сообщениях часто можно увидеть собрание, которые он оформляет в креативном формате. Иногда он делится собственными размышлениями, а в последнее время в инстаграме преобладают публикации с его художественными работами.

Не только "Киев днем и ночью": в каких еще проектах сыграл Озолин?

Ошибочно мнение о том, что Саша Озолин сыграл только роль в сериале "Киев днем и ночью".



Саша Озолин в сериале "Киев днем и ночью" / Кадр из сериала

Его также можно увидеть в других проектах, в частности в таких сериалах:

"Гром среди ясного неба",

"Я не верю",

"От любимых не отрекаются",

"Разница в возрасте",

"Коп из прошлого".

В некоторых из них он исполнил более заметные роли, в других – эпизодические. В то же время в этих проектах также можно увидеть Сашу Озолина.