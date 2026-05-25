Поэтому этот день может стать идеальной возможностью для вечернего просмотра фильма или сериала, в котором он сыграл одну из ключевых ролей. В материале 24 Канала мы собрали подборку самых ярких проектов Киллиана Мерфи.

Какие фильмы и сериалы с Киллианом Мерфи должен увидеть каждый?

"Оппенгеймер"

По-настоящему легендарная история, которая в 2023 году не утихала в обсуждениях, – это "Оппенгеймер" – биографический фильм Кристофера Нолана.

Киллиан Мерфи в этой ленте сыграл роль Роберта Оппенгеймера – американского физика-теоретика, которого называют "отцом атомной бомбы".

За эту роль Киллиан Мерфи получил премию Оскар в номинации "Лучшая мужская роль". Более того, сама лента получила сразу семь статуэток Оскара и немало других престижных наград, среди которых – "Золотой глобус", премия Британской академии кино и телевидения (BAFTA) и Премия Гильдии киноактеров США.

"Острые козырьки"

Многие зрители знают Киллиана Мерфи благодаря роли в британском криминально-драматическом сериале "Острые козырьки". Автором и создателем проекта стал Стивен Найт. Сериал рассказывает о криминальном мире Бирмингема 1920-х годов.

Киллиан Мерфи сыграл роль Томаса Шелби, поэтому многие ассоциируют актера именно с этим персонажем. Сериал насчитывает шесть сезонов, и каждый из них получил высокие оценки и положительные отзывы зрителей.

"28 дней спустя"

Если же вы хотите посмотреть более старую ленту с участием Киллиана Мерфи, обратите внимание на фантастический триллер "28 дней спустя".

Премьера фильма состоялась в 2002 году. Это история о том, как из секретной научной лаборатории вырывается смертельно опасный вирус, который стремительно распространяется по стране. С тех пор жизнь жителей Англии превращается в борьбу за выживание.

"Начало"

Еще один высокорейтинговый фильм с Киллианом Мерфи в одной из главных ролей – фантастический боевик "Начало". Премьера ленты состоялась в 2010 году.

В фильме также сыграли Леонардо Ди Каприо, Том Харди и другие известные актеры. Лента получила четыре премии Оскар и получила многочисленные номинации и награды.

Сюжет сосредотачивается на команде людей, которые способны проникать в сны других, чтобы похищать идеи или, наоборот, имплантировать нужные мысли в сознание человека. Однажды они получают опасное задание – повлиять на решение успешного бизнесмена.

Выбирайте ленту с легендарным ирландским актером Киллианом Мерфи – и вы точно не прогадаете с выбором фильма на вечер.