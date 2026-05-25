Тож цей день може стати ідеальною нагодою для вечірнього перегляду фільму чи серіалу, у якому він зіграв одну з ключових ролей. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку найяскравіших проєктів Кілліана Мерфі.

Які фільми та серіали з Кілліаном Мерфі має побачити кожен?

"Оппенгеймер"

По-справжньому легендарна історія, яка у 2023 році не вщухала в обговореннях, – це "Оппенгеймер" – біографічний фільм Крістофера Нолана.

Кілліан Мерфі у цій стрічці зіграв роль Роберта Оппенгеймера – американського фізика-теоретика, якого називають "батьком атомної бомби".

За цю роль Кілліан Мерфі отримав премію Оскар у номінації "Найкраща чоловіча роль". Ба більше, сама стрічка здобула одразу сім статуеток Оскара та чимало інших престижних нагород, серед яких – "Золотий глобус", премія Британської академії кіно та телебачення (BAFTA) і Премія Гільдії кіноакторів США.

"Гострі картузи"

Багато глядачів знають Кілліана Мерфі завдяки ролі в британському кримінально-драматичному серіалі "Гострі картузи". Автором і творцем проєкту став Стівен Найт. Серіал розповідає про кримінальний світ Бірмінгема 1920-х років.

Кілліан Мерфі зіграв роль Томаса Шелбі, тож багато хто асоціює актора саме з цим персонажем. Серіал налічує шість сезонів, і кожен із них отримав високі оцінки та схвальні відгуки глядачів.

"28 днів потому"

Якщо ж ви хочете подивитися старішу стрічку за участю Кілліана Мерфі, зверніть увагу на фантастичний трилер "28 днів потому".

Прем'єра фільму відбулася у 2002 році. Це історія про те, як із секретної наукової лабораторії виривається смертельно небезпечний вірус, що стрімко поширюється країною. Відтоді життя мешканців Англії перетворюється на боротьбу за виживання.

"Початок"

Ще один високорейтинговий фільм із Кілліаном Мерфі в одній із головних ролей – фантастичний бойовик "Початок". Прем'єра стрічки відбулася у 2010 році.

У фільмі також зіграли Леонардо Ді Капріо, Том Гарді та інші відомі актори. Стрічка здобула чотири премії Оскар і отримала численні номінації та відзнаки.

Сюжет зосереджується на команді людей, які здатні проникати у сни інших, щоб викрадати ідеї або, навпаки, імплантувати потрібні думки у свідомість людини. Одного дня вони отримують небезпечне завдання – вплинути на рішення успішного бізнесмена.

Обирайте стрічку з легендарним ірландським актором Кілліаном Мерфі – і ви точно не прогадаєте з вибором фільму на вечір.