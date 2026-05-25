Одним із героїв реаліті був Олександр Озолін, який запам'ятався глядачам роллю веселого й безтурботного хлопця. Водночас його персонаж помітно змінювався та дорослішав упродовж розвитку сюжету. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз Саша, як він змінився та чим займається сьогодні.

Де зараз і як живе Саша Озолін?

Після участі у реаліті-шоу "Київ вдень та вночі" Олександр Озолін не так часто з'являвся у фільмах та серіалах. Водночас він продовжував підкорювати прихильників своєю харизмою в соцмережах. Зараз Олександру близько 31 року.

Якщо проаналізувати його сторінку в соцмережах, він займається творчістю – створює яскраві 2D-малюнки та бере участь у фотозйомках. Судячи з його публікацій, нині він перебуває за кордоном: зокрема, одна з останніх публікацій у квітні була зроблена з геолокацією Балі.

Олександр Озолін помітно змінився з часів реаліті, але його позитив і харизма залишилися з ним і досі. Він також підтримує Україну та українських військових. Після початку повномасштабної війни у своїх соцмережах він повністю перейшов на українську мову.

Я хочу подякувати військовим, дякую за все що ви робите, сила духу яку ви демонструєте, іноді здається безмежною. Ви мотивуєте жити, та допомагати іншим! Бути справді гідною людиною! Дякую вам!

– писав в одній із публікацій Озолін.

Крім того, у його дописах часто можна побачити збори, які він оформлює у креативному форматі. Іноді він ділиться власними роздумами, а останнім часом в інстаграмі переважають публікації з його художніми роботами.

Не лише "Київ вдень та вночі": у яких ще проєктах зіграв Озолін?

Помилковою є думка про те, що Саша Озолін зіграв лише роль у серіалі "Київ вдень та вночі".



Його також можна побачити в інших проєктах, зокрема в таких серіалах:

"Грім серед ясного неба",

"Я не вірю",

"Коханих не зрікаються",

"Різниця у віці",

"Коп із минулого".

У деяких із них він виконав більш помітні ролі, в інших – епізодичні. Водночас у цих проєктах також можна побачити Сашу Озоліна.