Комаровський відверто розповів, яку суму можна заробити за один український фільм. Про це він розповів в проєкті "Ранок у великому місті".

Олексій Комаровський про свої заробітки: що сказав режисер?

За словами Олексія Комаровського, бюджети різні. Іноді для фільмів шукають інвесторів, іноді кошти дає держава. Однак точний бюджет завжди знає лише виконавчий продюсер.

Він розповів, що підрахувати власні гонорари йому дається непросто, оскільки здебільшого всі зароблені кошти він вкладає в свої нові проєкти. Однак таки назвав приблизну суму, яка може вийти з одного фільму.

Це дуже важка математика, тому що я заробивши на тому фільмі, вже вклався в новий... Плюс-мінус десь 10 000 доларів,

– поділився Комаровський.

Над якими фільмами працював Олексій Комаровський?

Олексій Комаровський створив чимало українських фільмів, про які говорила вся країна. Зокрема, у його фільмографії такі стрічки:

"Коли ти вийдеш заміж?",

"Коли ти розлучишся?",

"Хрещатик 48/2",

"Область героїв",

"Перший раз"

Він працює з такими українськими акторами, як Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк, Анастасія Цимбалару, Антоніна Хижняк, Ірина Кудашова та багато інших. Комаровський знімає фільми в Україні та за кордоном і це проєкти, які завжди привертають увагу.