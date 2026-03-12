Билли Айлиш может дебютировать в кино: певица ведет переговоры о главной роли

Известная американская певица Билли Айлиш может дебютировать в кино. Лауреат премии "Грэмми" уже ведет переговоры о главной роли.

Она может сняться в экранизации романа "Под стеклянным колпаком". Об этом сообщает издание The Guardian.

Билли Айлиш может сыграть главную роль в кино: что известно?

Билли Айлиш может сыграть главную роль в фильме оскароносного режиссера Сары Полли. Лента станет экранизацией полуавтобиографического романа Сильвии Плат "Под стеклянным колпаком".

Сейчас переговоры с Билли Айлиш уже находятся на финальной стадии.

Я всегда говорила, что ненавижу актерское мастерство. Но на самом деле, когда я была маленькой, я его обожала! Мои мама и папа были актерами. Так же как и мой брат Финнеас. И я мечтала сняться в кино, –

говорила Айлиш на шоу Saturday Night Live.

Эта роль может стать большим дебютом певицы в полнометражном художественном кино. Ранее ее можно было эпизодически увидеть в телесериале Дональда Гловера "Толпа" (2023).

Кто такая Билли Айлиш?