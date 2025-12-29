3 найвидатніші фільми з легендарною французькою акторкою Бріджіт Бардо

28 грудня 2025 року померла легендарна французька акторка Бріжит Бардо – одна з найяскравіших кінозірок 1950–1960-х років. Вона створила неймовірну акторську кар'єру, яка назавжди увійшла в історію світового кіно.

У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку фільмів, які зробили її популярною. Обирайте стрічку та знайомтеся з творчістю Бріджіт Бардо ще глибше.

У яких фільмах знімалась Бріджіт Бардо?

"І Бог створив жінку"

Один із найкращих фільмів, у яких зіграла Бріджіт Бардо, – французька драматична мелодрама "І Бог створив жінку". Стрічка вийшла на екрани у 1956 році. Бріджіт Бардо виконала у фільмі одну з ключових ролей, і саме ця робота зробила її справжнім секс-символом 1950-х років.

"І Бог створив жінку": дивіться онлайн трейлер фільму

Сюжет розгортається навколо юної красуні, яка морочить голову великій кількості чоловіків. У фільмі чимало пристрасті та пікантних сцен. Дехто з критиків зазначає, що стрічка зруйнувала усталені стереотипи та розширила межі дозволеного в тогочасному кінематографі.

"Істина"

Ще одна високорейтингова французька стрічка – кримінальна мелодрама "Істина". Фільм вийшов на екрани у 1960 році й розповідає історію Домінік, яка через власну слабкість піддається спокусам і поступово опускається на саме дно. Насправді ж вона щиро прагне чистого та справжнього кохання.

Однак коханий жінки ображає й принижує її. У пориві люті вона вбиває його та потрапляє до в'язниці.

"Істина": дивіться онлайн трейлер фільму

"Презирство"

Це французький фільм 1963 року, у якому зіграли Бріджіт Бардо, Джек Паланс і Мішель Піколлі. Сюжет розгортається навколо французького сценариста Поля. Він постійно ревнує свою кохану Каміллу до продюсера Джеремі.

"Презирство": дивіться онлайн трейлер фільму

Однак така надмірна опіка починає їй надокучати, тож вона сприймає це як презирство. Фінал цієї історії показує, чим може закінчитися подібна ревність.