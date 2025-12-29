3 самых выдающихся фильма с легендарной французской актрисой Бриджит Бардо

28 декабря 2025 года умерла легендарная французская актриса Брижит Бардо –одна из самых ярких кинозвезд 1950–1960-х годов. Она создала невероятную актерскую карьеру, которая навсегда вошла в историю мирового кино.

В материале 24 Канала мы собрали подборку фильмов, которые сделали ее популярной. Выбирайте ленту и знакомьтесь с творчеством Бриджит Бардо еще глубже.

В каких фильмах снималась Бриджит Бардо?

"И Бог создал женщину"

Один из лучших фильмов, в которых сыграла Бриджит Бардо, – французская драматическая мелодрама "И Бог создал женщину". Лента вышла на экраны в 1956 году. Бриджит Бардо исполнила в фильме одну из ключевых ролей, и именно эта работа сделала ее настоящим секс-символом 1950-х годов.

"И Бог создал женщину": смотрите онлайн трейлер фильма

Сюжет разворачивается вокруг юной красавицы, которая морочит голову большому количеству мужчин. В фильме немало страсти и пикантных сцен. Некоторые из критиков отмечает, что лента разрушила устоявшиеся стереотипы и расширила границы дозволенного в тогдашнем кинематографе.

"Истина"

Еще одна высокорейтинговая французская лента – криминальная мелодрама "Истина". Фильм вышел на экраны в 1960 году и рассказывает историю Доминик, которая из-за собственной слабости поддается соблазнам и постепенно опускается на самое дно. На самом деле она искренне стремится к чистой и настоящей любви.

Однако любимый женщины оскорбляет и унижает ее. В порыве ярости она убивает его и попадает в тюрьму.

"Истина": смотрите онлайн трейлер фильма

"Презрение"

Это французский фильм 1963 года, в котором сыграли Бриджит Бардо, Джек Паланс и Мишель Пиколли. Сюжет разворачивается вокруг французского сценариста Поля. Он постоянно ревнует свою возлюбленную Камиллу к продюсеру Джереми.

"Презрение": смотрите онлайн трейлер фильма

Однако такая чрезмерная опека начинает ей надоедать, поэтому она воспринимает это как презрение. Финал этой истории показывает, чем может закончиться подобная ревность.