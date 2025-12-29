Ведь это ленты, которые стоят просмотра каждого. Их можно пересматривать из года в год. В материале 24 Канала рассказываем, что это за фильмы, которые стали настоящей легендой кинематографа.

Какие фильмы стали лучшими в мире?

На счету этих киноисторий – миллионы поклонников по всему миру. Это ленты, которые покорили сердца зрителей. Настоящие киноманы готовы пересматривать их не один раз, каждый раз убеждаясь: перед ними – одни из самых достойных фильмов в истории кино.

Среди этих лент:

"Побег из Шоушенка" – драма 1994 года, в которой главные роли сыграли Тим Роббинс, Морган Фримен.

"Крестный отец" – это эпическая сага 1972 года о мафиозной семье Корлеоне и цене власти, семьи и чести.

"Список Шиндлера" – историческая драма Стивена Спилберга, которая вышла в свет в 1993 году. В фильме сыграли Лиам Нисон, Бен Кингсли, Рэйф Файнс.

"Темный рыцарь" – это супергеройский триллер и боевик Кристофера Нолана о противостоянии Бэтмена и Джокера.

"Начало" – научно-фантастический триллер, в котором сыграли Леонардо Ди Каприо, Джозеф Гордон-Левитт, Марион Котийяр.

"Криминальное чтиво" – криминальная драма Квентина Тарантино, которая вышла в свет в 1994 году. Сюжет разворачивается вокруг переплетенных историй преступников Лос-Анджелеса.

"Матрица" – научно-фантастический боевик 1999 года. Это был фильм, изменивший кино навсегда.

"Звездные войны" – фильм Джорджа Лукаса с Марком Хэмиллом, Харрисоном Фордом, Кэрри Фишером и другими.

"Назад в будущее" – фильм о подростке, который случайно отправляется в прошлое и рискует изменить собственное будущее.

"Титаник" – романтическая драма Джеймса Кэмерона с Леонардо Ди Каприо, Кейт Уинслет в главных ролях.

Эти проекты разные по жанрам, актерами, режиссерами и сюжетами, но их объединяет одно – они умеют держать в напряжении от первых минут и до финальных титров.