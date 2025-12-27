До окончания 2025 года остались считанные дни. Пока все подводят итоги, мы также не остаемся в стороне. За этот год мы провели немало разговоров и онлайн, и вживую. И все их теперь собрали в одном материале.

Что рассказывали актеры любимых сериалов этого года – читайте далее в материале 24 Канала.

До сих пор мечтаю о большой роли в большом кино, – интервью с Евгением Лесничим о съемках и личной жизни

"Я осуждаю любые неправомерные действия или харассмент, или злоупотребление властью над студентами. Считаю лишним и нецелесообразным любое вмешательство в личную жизнь студента или его внешность".



Интервью с Евгением Лесничим / Коллаж 24 Канала

"Женский доктор", украинское кино и мысли о мобилизации: откровенное интервью со Славой Красовской

"Мне кажется, что у нас не хватает, в хорошем смысле этого слова, собственной пропаганды. К большому сожалению, информационно-культурную войну мы проиграли давно: враг уже насадил нам свои нарративы и культурные маркеры. И, не имея собственной пропаганды, а возможно, даже немного романтизации военных – такого художественного возвеличивания этих фигур – мы теряем важный пласт культурной поддержки".



Интервью со Славой Красовской / Коллаж 24 Канала

Об украинских сериалах, "Холостяке" и отношениях с актером: откровенный разговор с Анастасией Иванюк

"Откровенные сцены сами по себе не проблема. Это такой же инструмент в кино, как драматические монологи или сцены драк. Все зависит от того, зачем эта сцена истории. Если она оправдана драматургически и подана со вкусом, я отношусь к этому профессионально. Но для меня важно, чтобы была этика процесса: закрытая площадка, четкие границы, уважение между партнерами и координация с режиссером. Табу есть только одно – бессмысленный эпатаж или эксплуатация тела вместо смысла".



Интервью с Анастасией Иванюк / Коллаж 24 Канала

"Родительское собрание", съемки дочери в кино и любимые фильмы: интервью с актером Андреем Исаенко

"Критиковать легко, попробуйте сами". Надо поддерживать украинское кино! Много есть не очень качественных лент, но все равно мы еще на стадии обучения, это долгий процесс. Уже появляются классные сценаристы, поэтому все впереди. И вообще, искусство – это не объективное, а субъективное мнение: кому-то нравится, кому-то нет".



Интервью с Андреем Исаенко / Коллаж 24 Канала

Роль в фильме "Серые пчелы" и продолжение истории Кайдашей: интервью с Виктором Ждановым

"В 2014 году я уехал из Донецка. Это выбор каждого. Каждый из нас делает то, что считает необходимым".



Интервью с Виктором Ждановым / Коллаж 24 Канала

Сериал "Агентство", работа в Украине и семья: откровенное интервью с актером Александром Рудинским

"Было бы замечательно, если бы это ощущение – быть важным для зрителя – сохранилось и через пять, и через десять лет. Это сложная задача, ведь каждый новый год требует удивлять: сперва себя, а потом и свою аудиторию. С каждой ролью это становится все сложнее, но желание есть. Посмотрим, какие материалы принесут новые идеи".



Интервью с Александром Рудинским / Коллаж 24 Канала

Про фильм "Каховский объект", войну и Мариуполь: интервью с актером-воином Владимиром Ращуком

"Сил и средств у врага достаточно для того, чтобы и дальше атаковать. Мы должны стоять сами за себя, потому что за нас никто не вступится".



Интервью с Владимиром Ращуком / Коллаж 24 Канала

О фильме "Родительское собрание", личной жизни и популярности: интервью с Анастасией Цимбалару

"Критиковать всегда легче, чем создавать. Украинское кино сегодня только формируется, ищет свой язык, свою энергию, своих героев. И это естественно, что на этом пути будут ошибки, попытки, эксперименты, которые не всегда идеально воспринимаются. Но именно из этого рождается новое качество. Поэтому я бы попросила дать украинскому кино шанс. Дать возможность развиваться. Поддержка зрителя – чрезвычайно важный стимул для авторов, актеров, режиссеров. И чем больше зритель будет интересоваться, приходить в кинотеатры, делиться впечатлениями, тем быстрее наше кино станет конкурентным в мире".



Интервью с Анастасией Цимбалару / Коллаж 24 Канала

"Мавка․ Настоящий миф" – самый ожидаемый фильм 2026 года: интервью с главной героиней

"Свою Мавку я пыталась сделать такой, что очень четко чувствует пространство вокруг. Она постоянно пытается понять и отреагировать на каждое мгновение. Она – очень чувствительная. И я не знаю, что получится в результате, но старалась быть честной прежде всего с собой, создавая этот образ".



Интервью с Ариной Бочаровой / Коллаж 24 Канала

Худшее – это равнодушие, – интервью с актрисой "Малевича" о кино и театре во время большой войны

"Мне хотелось бы, чтобы мы были внимательны друг к другу. Я даже себе это говорю. Бывает так, что ты куда-то бежишь, а не замечаешь, что происходит рядом, или с твоими друзьями, или коллегами. Ты устаешь, и как будто помогаешь, но внутри все разрушается. Поэтому надо давать себе время, быть с собой честным относительно того, что ты на самом деле чувствуешь, насколько ты можешь быть полезным, может тебе сейчас нужна какая-то помощь".



Интервью с Мариной Кошкиной / Коллаж 24 Канала

Современные спектакли заставляют задуматься, – интервью с актером театра имени Марии Заньковецкой

"Когда мы ходим в театр не раз-два в год, а чаще, начинает формироваться личность. Когда общаемся с людьми, которые рассказывают о вышитой одежде, украинских традициях и т.д. – начинаем в это влюбляться. И это прекрасно! Театр – это новое дыхание, новые эмоции. Кинотеатр никогда не даст вам той энергии, которая идет со сцены театра. То, что человек увидел в театре, не отпускает его еще долго. Театр не просто лечит, он формирует".



Интервью с актером Олегом Пригодой / Коллаж 24 Канала

Скандал с "Раша гудбай", семья и война: интервью со звездой "Женского доктора" Андреем Исаенко

"В 22-м, когда началось полномасштабное вторжение, я пошел в военкомат, не дожидаясь повестки. И учитывая мою волонтерскую деятельность, мне сказали, что здесь я больше пользы принесу, чем там. Я продолжил заниматься волонтерством и культурной деятельностью, и считаю, что это на самом деле сейчас важно. Не чураюсь ничего: если бы сказали – иди на фронт, я бы пошел".



Интервью с Андреем Исаенко / Коллаж 24 Канала

"Он создан Богом": интервью с Марком Дроботом – исполнителем роли Ивасюка в "Червоной руте"

"Этот человек постоянно жил сердцем. Я это чувствую, именно поэтому он мне очень близок. Потому что всю свою творческую жизнь я живу только сердцем. Если не чувствую, то ничего не могу делать. Мне кажется, что люди сердца – настоящие".



Интервью с Марком Дроботом / Коллаж 24 Канала

О депрессии, любимом, украинизации: искренний разговор со звездой "Парочки следователей" Юлией Буйновской

"Если вы чувствуете намек на то, что вы в красной зоне, то надо срочно лететь к своему психологу (если он у вас хороший) или к психотерапевту. Психотерапевтом может быть только врач-психиатр. И тогда он может назначить вам или медикаментозное лечение, или лечение в терапии. Я буду на этом акцентировать, что все-таки вы можете поддерживать свое состояние, но первое, что надо сделать, – обращаться к врачу. А потом, конечно, поддерживать свое состояние спортом, тем более йогой. Не забывать о прогулках. Меня всему заново учили: как жить, как ходить, как дышать. Меня Егор водил по 5 минут гулять, потому что я сдавалась".



Интервью с Юлией Буйновской / Коллаж 24 Канала

Фильм "Дом за стеклом", шароварщина в кино, языковой вопрос: интервью с актрисой Ириной Островской

"Вот что в голове у родителей, которые разговаривают с ребенком не на языке страны, в которой живут? Для меня это два варианта: либо они планируют выезжать в Россию, либо ждут "русский мир" здесь. Иначе для чего ребенку язык, который он нигде не сможет использовать?".



Интервью с Ириной Островской / Коллаж 24 Канала

О харассменте в университетах, кино и языке: разговор со звездой "Поймать Кайдаша" Дарьей Фединой

"Извините, но считаю людей, которые не видят проблемы в русском языке, недалекими".



Интервью с Дарьей Фединой / Коллаж 24 Канала

"Женский доктор", новый сериал и благотворительные бранчи: искреннее интервью с актрисой Анастасией Цимбалару

"Мне интересно попробовать свои силы в полнометражном кино. Очень хочется, чтобы это был содержательный, нужный сейчас материал – сценарий, ради которого захочется меняться, перевоплощаться и не жалеть себя. Надеюсь, что такой попадется на моем пути".



Интервью с Анастасией Цимбалару / Коллаж 24 Канала