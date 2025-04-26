"Я познакомился с творчеством Ивасюка еще в родительском доме: мой отец играл на музыкальных инструментах и пел мне его песни. В Шепетовке Хмельницкой области, может в классе четвертом-пятом – я впервые услышал "Червону руту", "Мальвы", "Водограй", – вспоминает Марк Дробот – заслуженный артист Украины, исполнитель роли Ивасюка в почти биографическом мюзикле "Червона рута".

"Червона рута" – это мюзикл, который не только рассказывает о жизни гениального Владимира Ивасюка, но и показывает, насколько искренней была его любовь к Украине, родному языку, песне, музыке. Композитор погиб 46 лет назад. Официальная версия советской власти – самоубийство, однако это совсем не так. История его смерти в Брюховицком лесу под Львовом до сих пор является тайной, а виновные в вероятном убийстве не названы и не наказаны. Но мы не имеем права забывать о том, что сделал Ивасюк для сохранения нашей идентичности.

Журналисты Кино 24 побывали за кулисами "Червоной руты" и пообщались с Марком накануне спектакля во Львове. О роли Ивасюка, его значение в жизни Дробота и популярности "Червоной руты" – читайте далее в рамках проекта "Интервью 24".

Не пропустите О депрессии, любимого, украинизации: искренний разговор со звездой "Парочки следователей" Юлией Буйновской

Роль Владимира Ивасюка – первая работа Марка в Национальном театре имени Марии Заньковецкой. Актер признался, что хотел сыграть эту роль еще тогда, когда только услышал, что режиссер Максим Голенко будет работать над спектаклем об Ивасюке.

Я сам попросился на эту работу. Можно сказать, что выпросил ее. Тогда Максим еще не знал, в каком театре будет ставить "Червону руту". Но уже тогда я был уверен, что должен там быть. И очень благодарен Максиму, что он остановился именно на мне, это очень приятно,
– поделился Дробот.

Марк Дробот
Марк Дробот / Фото Натальи Боднар, 24 Канал

Марк признался, что историю о Володе знает еще от отца. Именно Володя является проводником всех творческих людей. Актер знает, насколько трагической и тяжелой была его судьба. Поэтому для Дробота жизненно важно быть в этом спектакле.

"От коллег я часто слышал, что не похож на Ивасюка. Что он не так ходил, не так говорил и тому подобное. И я сам это понимаю. Я не являюсь Володей. Я – творческий человек в предложенных обстоятельствах. Но мне очень близка его история", – говорит Марк.

Владимир Ивасюк за свою короткую жизнь сделал столько, сколько некоторые люди не делают за значительно более долгое время. Все, что он делал, было наполнено любовью. Каждая его работа – это история. История его жизни.

Этот человек постоянно жил сердцем. Я это чувствую, именно поэтому он мне очень близок. Потому что всю свою творческую жизнь я живу только сердцем. Если не чувствую, то ничего не могу делать. Мне кажется, что люди сердца – настоящие,
– поделился Дробот.

Премьера "Червоной руты" состоялась 11 мая 2024 года. И уже почти год каждый спектакль собирает полные залы. Люди смеются, плачут, проживают каждую минуту вместе с актерами.

"Будет неправильно говорить, что я там играю. Нет. Практически каждый вечер я проживаю его жизнь", – подытожил актер.

Марк Дробот
Марк Дробот / Фото Натальи Боднар, 24 Канал

Иногда к актерам приходят зрители и говорят, что не знали историю Ивасюка. Знали о "Червоной руте", его хиты, но не знали о тех испытаниях, которые выпали на долю композитора. Но они все равно пришли на спектакль, потому что знали, кто такой Ивасюк.

"Я постоянно говорю, что Володя – наша украинская душа. Он такой светлый, настоящий. И это видно в его музыке, в текстах. Я понимаю, что билеты на спектакль продаются не потому, что в нем играю я. Спектакль пользуется спросом тем, что это история о легенде. Мы должны знать, через что пришлось пройти Ивасюку. Несмотря на все это, он все равно остался человеком. Настоящим, творческим человеком", – говорит Дробот.

Марк признается, что у него такое ощущение, будто Ивасюк – часть его семьи. И история "Червоной руты" цепляет с первой минуты и до финальных аплодисментов зрителей. А роль Ивасюка пока Дробот считает самой значительной в своей карьере.

"Он создан Богом. Вот и все. Потому что все, что он делал, он делал с огромной любовью. И так должно быть. Творческие люди должны делать все с любовью. Если мы начинаем не быть актерами, а казаться ими – это уже не о профессии. Это о каких-то личных видениях, о самом себе. Я очень не люблю, когда говорят, что ты должен служить театру. Нет. Ты должен служить профессии", – подытожил артист.

В "Червоной руте" Марк Дробот показал поклонникам еще один свой талант – невероятно красивое пение. Как признается актер, он сам не знал, что умеет петь. И во всех песнях пытается передать ту подлинность, мелодичность, тот глубокий смысл, которым наполнена каждая композиция Ивасюка.

Их надо ценить и любить. Потому что Володя жив. Он в этих улицах. Он присутствует среди нас. И именно в этом спектакле я тоже чувствую, что он есть,
– подчеркнул Дробот.

Марк Дробот
Марк Дробот / Фото Натальи Боднар, 24 Канал

Ивасюка забрали от нас рано, но каждая его песня – живая. Она звучит в сердце каждого украинца. А "Червона рута" еще долго будет звучать для тех, кто ищет настоящее – и в музыке, и в жизни.