"Я познакомился с творчеством Ивасюка еще в родительском доме: мой отец играл на музыкальных инструментах и пел мне его песни. В Шепетовке Хмельницкой области, может в классе четвертом-пятом – я впервые услышал "Червону руту", "Мальвы", "Водограй", – вспоминает Марк Дробот – заслуженный артист Украины, исполнитель роли Ивасюка в почти биографическом мюзикле "Червона рута".

"Червона рута" – это мюзикл, который не только рассказывает о жизни гениального Владимира Ивасюка, но и показывает, насколько искренней была его любовь к Украине, родному языку, песне, музыке. Композитор погиб 46 лет назад. Официальная версия советской власти – самоубийство, однако это совсем не так. История его смерти в Брюховицком лесу под Львовом до сих пор является тайной, а виновные в вероятном убийстве не названы и не наказаны. Но мы не имеем права забывать о том, что сделал Ивасюк для сохранения нашей идентичности.

Журналисты Кино 24 побывали за кулисами "Червоной руты" и пообщались с Марком накануне спектакля во Львове. О роли Ивасюка, его значение в жизни Дробота и популярности "Червоной руты" – читайте далее в рамках проекта "Интервью 24".

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Я сам попросился на эту работу, – как Дробот получил роль в "Червоной руте"

Роль Владимира Ивасюка – первая работа Марка в Национальном театре имени Марии Заньковецкой. Актер признался, что хотел сыграть эту роль еще тогда, когда только услышал, что режиссер Максим Голенко будет работать над спектаклем об Ивасюке.

Я сам попросился на эту работу. Можно сказать, что выпросил ее. Тогда Максим еще не знал, в каком театре будет ставить "Червону руту". Но уже тогда я был уверен, что должен там быть. И очень благодарен Максиму, что он остановился именно на мне, это очень приятно,

– поделился Дробот.



Марк Дробот / Фото Натальи Боднар, 24 Канал

Марк признался, что историю о Володе знает еще от отца. Именно Володя является проводником всех творческих людей. Актер знает, насколько трагической и тяжелой была его судьба. Поэтому для Дробота жизненно важно быть в этом спектакле.

"От коллег я часто слышал, что не похож на Ивасюка. Что он не так ходил, не так говорил и тому подобное. И я сам это понимаю. Я не являюсь Володей. Я – творческий человек в предложенных обстоятельствах. Но мне очень близка его история", – говорит Марк.

Этот человек постоянно жил сердцем, – почему Ивасюк важен для Марка Дробота

Владимир Ивасюк за свою короткую жизнь сделал столько, сколько некоторые люди не делают за значительно более долгое время. Все, что он делал, было наполнено любовью. Каждая его работа – это история. История его жизни.

Этот человек постоянно жил сердцем. Я это чувствую, именно поэтому он мне очень близок. Потому что всю свою творческую жизнь я живу только сердцем. Если не чувствую, то ничего не могу делать. Мне кажется, что люди сердца – настоящие,

– поделился Дробот.

Премьера "Червоной руты" состоялась 11 мая 2024 года. И уже почти год каждый спектакль собирает полные залы. Люди смеются, плачут, проживают каждую минуту вместе с актерами.

"Будет неправильно говорить, что я там играю. Нет. Практически каждый вечер я проживаю его жизнь", – подытожил актер.



Марк Дробот / Фото Натальи Боднар, 24 Канал

Иногда к актерам приходят зрители и говорят, что не знали историю Ивасюка. Знали о "Червоной руте", его хиты, но не знали о тех испытаниях, которые выпали на долю композитора. Но они все равно пришли на спектакль, потому что знали, кто такой Ивасюк.

"Я постоянно говорю, что Володя – наша украинская душа. Он такой светлый, настоящий. И это видно в его музыке, в текстах. Я понимаю, что билеты на спектакль продаются не потому, что в нем играю я. Спектакль пользуется спросом тем, что это история о легенде. Мы должны знать, через что пришлось пройти Ивасюку. Несмотря на все это, он все равно остался человеком. Настоящим, творческим человеком", – говорит Дробот.

Он присутствует среди нас, – как творчество Ивасюка до сих пор живет в сердце каждого украинца

Марк признается, что у него такое ощущение, будто Ивасюк – часть его семьи. И история "Червоной руты" цепляет с первой минуты и до финальных аплодисментов зрителей. А роль Ивасюка пока Дробот считает самой значительной в своей карьере.

"Он создан Богом. Вот и все. Потому что все, что он делал, он делал с огромной любовью. И так должно быть. Творческие люди должны делать все с любовью. Если мы начинаем не быть актерами, а казаться ими – это уже не о профессии. Это о каких-то личных видениях, о самом себе. Я очень не люблю, когда говорят, что ты должен служить театру. Нет. Ты должен служить профессии", – подытожил артист.

В "Червоной руте" Марк Дробот показал поклонникам еще один свой талант – невероятно красивое пение. Как признается актер, он сам не знал, что умеет петь. И во всех песнях пытается передать ту подлинность, мелодичность, тот глубокий смысл, которым наполнена каждая композиция Ивасюка.

Их надо ценить и любить. Потому что Володя жив. Он в этих улицах. Он присутствует среди нас. И именно в этом спектакле я тоже чувствую, что он есть,

– подчеркнул Дробот.



Марк Дробот / Фото Натальи Боднар, 24 Канал

Ивасюка забрали от нас рано, но каждая его песня – живая. Она звучит в сердце каждого украинца. А "Червона рута" еще долго будет звучать для тех, кто ищет настоящее – и в музыке, и в жизни.