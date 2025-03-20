С начала полномасштабной войны Анастасия участвовала в различных благотворительных мероприятиях, а теперь инициировала проведение бьюти-бранчи, где с пользой для наших защитников проводит время с поклонницами. О благотворительной и актерской деятельности Цимбалару рассказала эксклюзивно для проекта "Интервью24".

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Закрывать сборы все труднее, – о благотворительных бьюти-бранчах

Анастасия, сейчас вы проводите в разных городах бьюти-бранчи, этот проект призван развеять мифы и стереотипы о косметологии, косметику, процедуры и их влияние на нашу жизнь. Однако прежде всего эти мероприятия имеют благотворительную миссию – собрать средства для наших военных. Как вообще возникла идея "Опытов с Анастасией Цимбалару”?

Я никогда не ставила себе цель создавать проекты или выступать в роли эксперта в определенных сферах своей деятельности. Все сложилось как-то само собой: сначала мы с девушками объединились в соцсетях в маленькое женское комьюнити, где делились друг с другом секретами ухода, общались и просто поддерживали друг друга. Когда приближался декабрь, я подумала, что могла бы собрать всех этих девушек вживую, познакомиться ближе и сделать для них небольшие приятные подарки накануне праздников. Желающих было настолько много, что формат "маленькой" встречи уже не подходил, поэтому мы с командой создали полноценный бранч, на который пришло более 100 девушек. А поскольку все инициативы, которые я организую, всегда связаны с благотворительностью, формат определился сразу. После первой встречи мы получили запросы еще из нескольких городов на проведение "Опытов". Так мои благотворительные бранчи стали полноценным проектом, и сейчас мы стараемся поддержать и вдохновить девушек в разных городах Украины. Но самое главное – собрать средства на помощь нашим военным.

Какая целевая аудитория этого проекта?

Мы не ориентировались на какую-то конкретную аудиторию. Наши бранчи – для всех! По опыту проведенных встреч: от совсем маленьких девочек до девушек возраста моей бабушки. Главное, что все чувствуют себя комфортно, в кругу полного доверия, поддержки и заботы. Ведь совсем неважен ни возраст, ни сфера деятельности: наша основная цель – создать безопасное пространство для девушек, где можно позволить себе быть собой, чувствовать себя достойной, красивой и вдохновиться на новые цели и мечты. Наши "опыты" не только о красоте, я бы сказала, что они даже больше о психологической и эмоциональной поддержке. Потому что, как рассказывают мне девушки, именно на таких встречах они позволяют себе отпустить тревогу из-за окружающих событий, выдохнуть и впервые за долгое время почувствовать себя красивыми.

А вот то, что девушки будут брать с собой мужчин на наши бьюти-встречи, стало для меня полной неожиданностью. И, хочу вам сказать, они там совсем не скучают.

Для кого именно и на какие нужды собираете средства?

Потребности очень разные, закрывать сборы все труднее. И мы понимаем ответственность перед девушками, которые доверяют нам свои донаты, поэтому основной критерий – только официальные, проверенные сборы. На прошлом событии мы собирали на дроны, до того – на амуницию. Если сбор не удается закрыть за одно событие, продолжаем путешествовать, пока не закроем.



Анастасия Цимбалару / Фото из личного архива актрисы

Уже и не знаешь, за что тебе прилетит, – об ответственности перед поклонниками и хейте в соцсетях

Сейчас вы являетесь одной из самых популярных украинских актрис, для многих наших женщин – примером уверенности, красоты, самодостаточности. Чувствуете ли вы определенную ответственность перед своими поклонницами, теми женщинами, которые на вас равняются?

Чем более узнаваемой ты становишься, тем больше внимания приковано к твоей личности. Поэтому ответственность, конечно, есть. Но мне очень хочется сохранить себя, поэтому я не ориентируюсь на то, что "принято", "в тренде" или "модно". Думаю, именно поэтому мои мероприятия и страницы в соцсетях имеют такой отклик у девушек: все делается искренне и очень интуитивно. Но если моя подлинность вдохновляет кого-то на новые свершения – я только рада. Потому что так же вдохновение я получаю от них.

Каждый успешный человек сталкивается с хейтом, которого в сети сейчас просто огромное количество. Как лично вы реагируете на тот негатив, который льется в ваш адрес?

Сейчас негатива отовсюду так много, что уже и не знаешь, за что тебе прилетит. Конечно, все мы истощены страшными событиями, в которых приходится жить, наша нервная система не выдерживает, хочется где-то сбросить все тревоги, а в соцсетях это проще всего. Я понимаю это и стараюсь не реагировать. У меня другие методы, чтобы избавиться от тревожности, – это спорт, работа и реализация собственных целей. Без ориентира на мнения неизвестных мне людей в соцсетях.

Я стараюсь жить так, чтобы успевать делать что-то хорошее, одновременно оставаться честной перед собой. Если кто-то может лучше – я только охотно поддержу!

Я очень люблю готовить, – о хобби, любимые книги и фильмы

Есть ли любимые книги или фильмы, которые повлияли на вас?

Любимых – нет. Стараюсь отслеживать премьеры новых лент, держать руку на пульсе и больше времени посвящать чтению. Из последних книг, которые меня впечатлили: "Я вижу вас интересует темнота" Иллариона Павлюка, "За перекопом есть земля" Анастасии Левковой и "Убивайте осознанно" Коростена Дюсса.

Есть ли у вас хобби, о котором мало кто знает?

Обо всех моих хобби я рассказываю в соцсетях, поэтому не думаю, что кого-то удивит тот факт, что я очень люблю готовить. Делаю это для себя, для семьи или друзей почти каждый день. Искренне считаю, что самая вкусная еда – и, которую приготовлено с заботой. Это занятие меня отвлекает, это мой способ отдыха, поэтому иногда даже после тяжелого дня я все равно направляюсь к плите, чтобы дать своим эмоциям выход. Самые любимые блюда – полезные сладости. Здесь я могу бесконечно экспериментировать, ища все новые альтернативы известным рецептам, однако в более "здоровом" исполнении.

Еще будет возможность порадовать всех поклонников, – будет ли Анастасия в 3 сезоне "Женского доктора"

Многие наши читатели узнали о вас из сериала "Женский доктор. Новая жизнь". Тогда врач Елена была одной из самых любимых персонажей. В декабре прошлого года "1+1" сообщил о старте съемок 3 сезона. Увидим ли мы вас в новых сериях?

Нет, история моей героини подошла к концу. Но еще будет возможность порадовать всех поклонников новым, и даже более увлекательным сериалом. Ведь совсем скоро состоится премьера нового медицинского сериала со мной в главной роли. "Материнский инстинкт" – особенный для меня проект. Это крайний снятый сериал "мирной жизни", ведь мы завершили съемки буквально за несколько дней до начала полномасштабного вторжения.

Ваша героиня ушла на войну боевым медиком. Некоторые из коллег, как вот Дарья Легейда, рассказывали, что хотят присоединиться к Силам Обороны. Думали ли вы о том, чтобы пойти служить?

Я уверена, что этот вопрос задавал себе каждый украинец с начала полномасштабного вторжения. Огромное уважение и поклон тем, кто нашел в себе смелость перейти от размышлений к решительным действиям.

Понравится поклонникам "Женского доктора", – в каком новом сериале сыграла Анастасия

Расскажите подробнее об новой ленте и о своей героине.

Думаю, он особенно понравится поклонникам "Женского врача", ведь зритель снова увидит меня в роли врача-акушерки.

История моей героини начинается с тяжелого события, которое становится отправной точкой для изменений в ее жизни. Она переезжает в новый город, меняет работу и пытается строить все с чистого листа. Конечно, сразу отпустить призраков прошлого не удается, однако на ее пути появляются люди, которые побуждают ее посмотреть на себя и свои решения под другим углом. Мне нравятся изменения, происходящие с Наташей, нравится, как из серии в серию она раскрывается совсем по-новому. Моя героиня вызывает целую бурю эмоций: от непонимания до полного доверия и нежности. А живые эмоции зрителя и являются основой нашей работы. Так что, команде все удалось.

Когда увидим Анастасию Цимбалару на больших экранах?

Мне тоже интересно попробовать свои силы в полнометражном кино. Очень хочется, чтобы это был содержательный, нужный сейчас материал – сценарий, ради которого захочется меняться, перевоплощаться и не жалеть себя. Надеюсь, что такой случится на моем пути.



Анастасия Цимбалару / Фото из личного архива актрисы

Планируете попробовать себя в режиссуре или сценарной работе?

Нет, таких планов не имею. Я из тех людей, которым всегда мало – хочется еще больше учиться, приобретать новые навыки и расти в своей сфере. Не считаю, что достигла уже такого уровня мастерства, чтобы взять на себя ответственность создавать новые истории собственноручно. Мне комфортнее по другую сторону камеры, и мне точно еще есть чему поучиться.

В целом за время полномасштабной войны в Украине создали немало новых сериалов, появился спрос на украиноязычный контент. Возможно, у вас есть новая любимая лента, которую рекомендуете посмотреть нашим зрителям?

Совсем недавно произошло выдающееся для украинского кино событие – короткометражный фильм "Камень, ножницы, бумага" получил премию BAFTA. Лента основана на реальных событиях начала полномасштабного вторжения. Одну из ведущих ролей исполняет Саша Рудинский. Это тот фильм, который точно стоит увидеть и почувствовать гордость и невероятную благодарность всем, кто продолжает защищать нашу независимость.