Від початку повномасштабної війни Анастасія долучалась до різноманітних благодійних заходів, а тепер ініціювала проведення б'юті-бранчі, де з користю для наших захисників проводить час з шанувальницями. Про благодійну та акторську діяльність Цимбалару розповіла ексклюзивно для проєкту "Інтерв'ю24".

Теж цікаво Про харасмент в університетах, кіно та мову: розмова з зіркою "Спіймати Кайдаша" Дариною Фединою

Закривати збори дедалі важче, – про благодійні б'юті-бранчі

Анастасіє, зараз ви проводите у різних містах б'юті-бранчі, цей проєкт покликаний розвіяти міфи й стереотипи про косметологію, косметику, процедури та їх вплив на наше життя. Однак насамперед ці заходи мають благодійну місію – зібрати кошти для наших військових. Як взагалі виникла ідея "Дослідів з Анастасією Цимбалару”?

Я ніколи не ставила собі за мету створювати проєкти чи виступати в ролі експертки у певних сферах своєї діяльності. Усе склалося якось само собою: спочатку ми з дівчатами об'єдналися в соцмережах у маленьке жіноче ком'юніті, де ділилися одна з одною секретами догляду, спілкувалися й просто підтримували одна одну. Коли наближався грудень, я подумала, що могла б зібрати всіх цих дівчат наживо, познайомитися ближче та зробити для них невеличкі приємні подарунки напередодні свят. Охочих було настільки багато, що формат "маленької" зустрічі вже не підходив, тож ми з командою створили повноцінний бранч, на який завітало понад 100 дівчат. А оскільки всі ініціативи, які я організовую, завжди пов'язані з благодійністю, формат визначився одразу. Після першої зустрічі ми отримали запити ще з кількох міст на проведення "Дослідів". Так мої благодійні бранчі стали повноцінним проєктом, і зараз ми намагаємося підтримати та надихнути дівчат у різних містах України. Але найголовніше – зібрати кошти на допомогу нашим військовим.

Яка цільова аудиторія цього проєкту?

Ми не орієнтувалися на якусь конкретну аудиторію. Наші бранчі – для всіх! З досвіду проведених зустрічей: від зовсім маленьких дівчаток до дівчат віку моєї бабусі. Головне, що всі почуваються комфортно, у колі повної довіри, підтримки та турботи. Адже зовсім неважливий ані вік, ані сфера діяльності: наша основна мета – створити безпечний простір для дівчат, де можна дозволити собі бути собою, почуватися гідною, красивою й надихнутися на нові цілі та мрії. Наші "досліди" не лише про красу, я б сказала, що вони навіть більше про психологічну та емоційну підтримку. Бо, як розповідають мені дівчата, саме на таких зустрічах вони дозволяють собі відпустити тривогу через навколишні події, видихнути й уперше за довгий час відчути себе гарними.

А от те, що дівчата братимуть із собою чоловіків на наші б'юті-зустрічі, стало для мене повною несподіванкою. І, хочу вам сказати, вони там зовсім не нудьгують.

Для кого саме і на які потреби збираєте кошти?

Потреби дуже різні, закривати збори дедалі важче. Та ми розуміємо відповідальність перед дівчатами, які довіряють нам свої донати, тому основний критерій – тільки офіційні, перевірені збори. На минулій події ми збирали на дрони, до того – на амуніцію. Якщо збір не вдається закрити за одну подію, продовжуємо подорожувати, доки не закриємо.



Анастасія Цимбалару / Фото з особистого архіву акторки

Уже й не знаєш, за що тобі прилетить, – про відповідальність перед прихильниками та хейт у соцмережах

Зараз ви є однією з найпопулярніших українських акторок, для багатьох наших жінок – прикладом впевненості, краси, самодостатності. Чи відчуваєте певну відповідальність перед своїми шанувальницями, тими жінками, які на вас рівняються?

Чим більш упізнаваною ти стаєш, тим більше уваги прикуто до твоєї особистості. Тому відповідальність, звісно, є. Але мені дуже хочеться зберегти себе, тому я не орієнтуюся на те, що "прийнято", "у тренді" чи "модно". Думаю, саме тому мої заходи й сторінки в соцмережах мають такий відгук у дівчат: усе робиться щиро й дуже інтуїтивно. Але якщо моя справжність надихає когось на нові звершення – я тільки рада. Бо так само натхнення я отримую від них.

Кожна успішна людина стикається з хейтом, якого у мережі зараз просто величезна кількість. Як особисто ви реагуєте на той негатив, який ллється на вашу адресу?

Зараз негативу звідусіль так багато, що вже й не знаєш, за що тобі прилетить. Звісно, всі ми виснажені страшними подіями, у яких доводиться жити, наша нервова система не витримує, хочеться десь скинути всі тривоги, а в соцмережах це найпростіше. Я розумію це й намагаюся не реагувати. У мене інші методи, щоб позбутися тривожності, – це спорт, робота та реалізація власних цілей. Без орієнтира на думки невідомих мені людей у соцмережах.

Я намагаюся жити так, щоб устигати робити щось добре, водночас лишатися чесною перед собою. Якщо хтось може краще – я тільки залюбки підтримаю!

Я дуже люблю готувати, – про хобі, улюблені книги та фільми

Чи маєте улюблені книги або фільми, які вплинули на вас?

Улюблених – ні. Намагаюся відстежувати прем'єри нових стрічок, тримати руку на пульсі й більше часу присвячувати читанню. З останніх книг, які мене вразили: "Я бачу вас цікавить темрява" Іларіона Павлюка, "За перекопом є земля" Анастасії Левкової та "Вбивайте усвідомлено" Коростена Дюсса.

Чи є у вас хобі, про яке мало хто знає?

Про всі мої хобі я розповідаю в соцмережах, тому не думаю, що когось здивує той факт, що я дуже люблю готувати. Роблю це для себе, для сім'ї чи друзів майже щодня. Щиро вважаю, що найсмачніша їжа – та, яку приготовано з турботою. Це заняття мене відволікає, це мій спосіб відпочинку, тож інколи навіть після важкого дня я все одно прямую до плити, щоб дати своїм емоціям вихід. Найулюбленіші страви – корисні солодощі. Тут я можу нескінченно експериментувати, шукаючи все нові альтернативи відомим рецептам, проте у більш "здоровому" виконанні.

Ще буде можливість порадувати всіх прихильників, – чи буде Анастасія у 3 сезоні "Жіночого лікаря"

Чимало наших читачів дізналися про вас з серіалу "Жіночий лікар. Нове життя". Тоді лікар Олена була однією з найулюбленіших персонажок. У грудні минулого року "1+1" повідомив про старт зйомок 3 сезону. Чи побачимо ми вас у нових серіях?

Ні, історія моєї героїні добігла кінця. Але ще буде можливість порадувати всіх прихильників новим, і навіть більш захопливим серіалом. Адже зовсім скоро відбудеться прем'єра нового медичного серіалу зі мною в головній ролі. "Материнський інстинкт" – особливий для мене проєкт. Це крайній знятий серіал "мирного життя", адже ми завершили зйомки буквально за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення.

Ваша героїня пішла на війну бойовим медиком. Дехто з колег, як от Дар'я Легейда, розповідали, що хочуть долучитись до Сил Оборони. Чи думали ви про те, щоб піти служити?

Я впевнена, що це питання ставив собі кожен українець від початку повномасштабного вторгнення. Величезна шана й уклін тим, хто знайшов у собі сміливість перейти від роздумів до рішучих дій.

Сподобається прихильникам "Жіночого лікаря", – у якому новому серіалі зіграла Анастасія

Розкажіть детальніше про нову стрічку та про свою героїню.

Думаю, він особливо сподобається прихильникам "Жіночого лікаря", адже глядач знову побачить мене в ролі лікарки-акушерки.

Історія моєї героїні розпочинається з важкої події, яка стає відправною точкою для змін у її житті. Вона переїжджає в нове місто, змінює роботу й намагається будувати все з чистого аркуша. Звісно, одразу відпустити привидів минулого не вдається, проте на її шляху з'являються люди, які спонукають її подивитися на себе та свої рішення під іншим кутом. Мені подобаються зміни, що відбуваються з Наталкою, подобається, як із серії в серію вона розкривається зовсім по-новому. Моя героїня викликає цілу бурю емоцій: від нерозуміння до повної довіри й ніжності. А живі емоції глядача і є основою нашої роботи. Отже, команді все вдалося.

Коли побачимо Анастасію Цимбалару на великих екранах?

Мені теж цікаво спробувати свої сили у повнометражному кіно. Дуже хочеться, щоб це був змістовний, потрібний зараз матеріал – сценарій, заради якого захочеться змінюватися, перевтілюватися й не шкодувати себе. Сподіваюся, що такий трапиться на моєму шляху.



Анастасія Цимбалару / Фото з особистого архіву акторки

Чи плануєте спробувати себе в режисурі або сценарній роботі?

Ні, таких планів не маю. Я з тих людей, яким завжди замало – хочеться ще більше вчитися, здобувати нові навички й рости у своїй сфері. Не вважаю, що досягла вже такого рівня майстерності, щоб узяти на себе відповідальність створювати нові історії власноруч. Мені комфортніше по інший бік камери, і я точно ще маю чому повчитися.

Загалом за час повномасштабної війни в Україні створили чимало нових серіалів, з'явився попит на україномовний контент. Можливо, у вас є нова улюблена стрічка, яку рекомендуєте подивитись нашим глядачам?

Зовсім нещодавно сталася визначна для українського кіно подія – короткометражний фільм "Камінь, ножиці, папір" отримав премію BAFTA. Стрічка заснована на реальних подіях початку повномасштабного вторгнення. Одну з провідних ролей виконує Сашко Рудинський. Це той фільм, який точно варто побачити й відчути гордість і неймовірну вдячність усім, хто продовжує боронити нашу незалежність.