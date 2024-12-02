Знімання третього сезону серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" офіційно розпочалися за участі "1+1 Україна" та FILM.UA Group, пише 24 Канал з посиланням на "1+1".

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Про що розповідатиме 3 сезон серіалу

У центрі сюжету знову буде Михайло Гончар та його колеги, які продовжать боротьбу за життя пацієнтів. Події розгортатимуться у столичному Науково-дослідному центрі акушерства та репродуктології та у військовому госпіталі.

Михайло Гончар опиниться на роздоріжжі перед минулим та майбутнім. Нові обставини змусять лікаря замислитися про своє життя та цінності.

Тим часом Андрій Балюк та Лілія Ластівка готуватимуться до батьківства. Але на пару чекатимуть чергові випробування й труднощі у стосунках.



"Жіночий лікар. Нове життя" / Кадр з серіалу

Які актори зіграють у третьому сезоні

У продовженні одного з найпопулярніших українських медичних серіалів зіграють відомі актори: Андрій Ісаєнко, Тарас Цимбалюк, Надія Левченко, Слава Красовська, Олексій Нагрудний, Ольга Кіяшко, Олексій Зорін, Олександра Пишка, Кирило Прокопчук, Ярослав Шахторін.

Також у третьому сезоні відбудеться повернення одного з персонажів першого сезону і серед акторського складу з'являться нові обличчя,

– заінтригували творці серіалу.



"Жіночий лікар. Нове життя" / Кадр з серіалу

Знімання третього сезону проходять у павільйоні, який спеціально побудували для серіалу. Знімальний майданчик – це немов справжня лікарня з сучасним медичним обладнанням.

"Жіночий лікар. Нове життя" – новий український серіал про медиків та перезавантаження історії, що стала улюбленою для багатьох глядачів. Події розгортаються через певний час після початку повномасштабного вторгнення. 9 жовтня 2023 вийшов перший сезон серіалу, другий сезон вийшов на екрани 2 вересня 2024.