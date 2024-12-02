Съемки третьего сезона сериала "Женский доктор. Новая жизнь" официально начались при участии "1+1 Украина" и FILM.UA Group, пишет 24 Канал со ссылкой на "1+1".

К слову 5 самых новых украинских сериалов, которые стали фаворитами зрителей

О чем будет рассказывать 3 сезон сериала

В центре сюжета снова будет Михаил Гончар и его коллеги, которые продолжат борьбу за жизнь пациентов. События будут разворачиваться в столичном Научно-исследовательском центре акушерства и репродуктологии и в военном госпитале.

Михаил Гончар окажется на распутье перед прошлым и будущим. Новые обстоятельства заставят врача задуматься о своей жизни и ценностях.

Тем временем Андрей Балюк и Лилия Ластивка будут готовиться к отцовству. Но пару будут ждать очередные испытания и трудности в отношениях.



"Женский доктор. Новая жизнь" / Кадр из сериала

Какие актеры сыграют в третьем сезоне

В продолжении одного из самых популярных украинских медицинских сериалов сыграют известные актеры: Андрей Исаенко, Тарас Цимбалюк, Надежда Левченко, Слава Красовская, Алексей Нагрудный, Ольга Кияшко, Алексей Зорин, Александра Пышка, Кирилл Прокопчук, Ярослав Шахторин.

Также в третьем сезоне состоится возвращение одного из персонажей первого сезона и среди актерского состава появятся новые лица,

– заинтриговали создатели сериала.



"Женский доктор. Новая жизнь" / Кадр из сериала

Съемки третьего сезона проходят в павильоне, который специально построили для сериала. Съемочная площадка – это словно настоящая больница с современным медицинским оборудованием.

"Женский доктор. Новая жизнь" – новый украинский сериал о медиках и перезагрузка истории, ставшей любимой для многих зрителей. События разворачиваются через некоторое время после начала полномасштабного вторжения. 9 октября 2023 года вышел первый сезон сериала, второй сезон вышел на экраны 2 сентября 2024 года.