Арина Бочарова – яркая представительница молодого поколения украинских актеров. Она стала главной героиней фильма "Мавка. Настоящий миф", премьера которого состоится 1 марта 2026 года. Сюжет ленты сосредоточится на Мавке, мистической лесной нимфе, которая влюбляется в биолога Лукьяна, хотя должна была бы погубить его. Русалки и другие мавки делают все, чтобы она осталась на темной стороне.

О молодых украинских актерах, работе над "Мавкой", отношение к хейту, а также харассмент в университетах – в интервью на Кино 24.

О дебютной роли в полнометражном кино

Роль в фильме "Мавка. Настоящий миф" – это ваша первая главная роль в кино?

Да, это моя первая главная роль, первый полный метр – мое первое кино. До этого имела только короткий метр и несколько эпизодов в сериалах.

Какие эмоции по этому поводу?

Ну, конечно, эмоции самые положительные, ведь любой опыт ценен. Но этот опыт для меня особенно важен и имеет большое значение. Это вообще мой первый серьезный шаг. И я, наверное, запомню его больше всего, хотя не знаю, что будет дальше. Но сейчас я очень счастлива, что получила этот опыт.



Арина Бочарова / Фото со съемок "Мавки"

Я знаю, что в этом фильме очень много молодых актеров, которые только начинают свой путь. Как вы попали на главную роль?

В этом фильме играют все самые крутые актеры – мои коллеги, мои ровесники. Хотя, насколько я помню, среди актеров я была самой молодой на площадке – мы так подсчитали. Я проходила кастинг, как и все. У кого-то было меньше этапов на второстепенные роли, а у нас с Иваном (главным героем, – Кино 24) было три этапа. И так мы прошли кастинг, нас утвердили.

Какой была реакция, когда вы осознали, что роль таки ваша?

Я помню, что не очень удивилась, когда мне написали, что я прошла. Еще после третьих проб у меня было ощущение, что мы с Ваней (Иваном Довженко, главным героем "Мавки" – Кино 24) попадем. И когда увидела сообщение о том, что меня утвердили, я была рада: сразу позвонила родным и рассказала об этом. Они искренне порадовались, и, мне кажется, даже больше, чем я сама, потому что я до конца не осознавала, что произошло. Да и сейчас, наверное, еще не совсем осознаю.

О съемках фильма "Мавка. Настоящий миф"

Расскажите о своей Мавке. Все-таки, актер часто наделяет своего персонажа чертами, которые могут быть не прописаны в сценарии. Какой вы сделали свою Мавку?

Да, это правда, что иногда актеры добавляют больше обстоятельств или обостряют образы. Я пользовалась различными приемами и образами, но поняла, что все рождается на площадке. Как бы я себе что-то не придумывала, все равно буду идти от партнера. А партнером может быть не только физический человек, но и атмосфера вокруг, материальные предметы или даже нематериальные вещи.

Свою Мавку я пыталась сделать такой, что очень четко чувствует пространство вокруг. Она постоянно пытается понять и отреагировать на каждое мгновение. Она – очень чувствительна. И я не знаю, что получится в результате, но пыталась быть честной прежде всего с собой, создавая этот образ.

Чем вы вдохновлялись, когда брались за роль?

Еще на этапе подготовки, где-то за два месяца до съемок, я смотрела разные фильмы, читала об украинской мифологии. Катя Царик, режиссер, дала мне книгу. Я слушала много музыки, которая ассоциировалась у меня с Мавкой, просто гуляла, думала об этом, что-то представляла. Репетировала сцены сама и вместе с партнерами. В целом процесс подготовки был достаточно плодотворным, прежде всего, ментально.

Съемки были сложными?

Съемки были сложными в основном физически из-за большого количества ночных смен. Хотя ночные смены для меня – это вообще окей, я бы могла хоть каждый день сниматься ночью. Сложность была скорее в холоде, особенно во время сцен в воде, которых было немало. Это стало настоящим вызовом для всех.

Что касается актерской игры, были моменты, где мне что-то было непонятно, или я оставалась недовольной собой. Но это нормальные процессы. В такие моменты главное – знать, как двигаться дальше и как сделать качественно. Я ориентировалась на режиссерку, на драматургию. Конечно, эмоционально бывали моменты, когда я очень "застревала" в собственных сомнениях относительно работы.

Физически тоже было непросто, но не настолько, чтобы это сильно мешало. Весь процесс съемок я переживала с большим вдохновением.

Знаю, что одними из трудностей во время съемок фильмов сегодня являются воздушные тревоги. Наша реальность постоянно выбивает нас из жизни. Как тревоги влияли на съемочный процесс?

Тревоги на меня лично почти не влияли. Я уже не очень реагирую на них. Конечно, они могли немного усложнять съемочный процесс, но меня это не выбивало из равновесия.

Пересматривали ли вы мультфильм "Мавка. Лесная песня"? Возможно, черпали вдохновение в этой ленте?

Да, я смотрела мультик "Мавка. Лесная песня". Но я бы не сказала, что этот мультик меня вдохновлял на мою работу, потому что все же, я думаю "Мавка. Лесная песня" и "Мавка. Настоящий миф" – это две кардинально разные истории. Даже, когда готовилась, я перечитала "Мавку. Лесную песню", но для себя нашла, наверное, всего несколько моментов, которые меня на что-то натолкнули. Но они никак не связаны с той Мавкой, которая есть в "Лесной песне" Леси Украинки. Я ее образ не использовала в фильме.

Есть ли какая-то параллель между мультфильмом и лентой, в которой вы сыграли?

Наверное, единственная параллель – это вечные темы любви, выбора, противостояния двух сил, а также мир мифический и человеческий, которые существуют совсем рядом и встречаются.

О разнице между театром и кино

Знаю, что вы являетесь актрисой театра имени Леся Курбаса. Чем отличается игра актера в театре и в кино?

Отличается очень многим чем. Как в кино, так и в театре надо учитывать много факторов – как тех, зависящих от нас, так и тех, не зависящих. Это разговор на много часов и разговор, который никогда не будет иметь конца, потому что я только начала познавать мир кино, а мир театра вообще всегда будет мне каждый раз по-новому восприниматься.

Это мой первый опыт в кино. Я в него абсолютно погрузилась и в процессе училась. То есть я еще сама до этого не знала всех тонкостей, только догадывалась о чем-то интуитивно. Но саму технику я познавала уже на площадке. И уверена, что у меня еще непочатый край этого познания.



Арина Бочарова / Фото из личного архива

Что все-таки вам ближе: сцена или съемочная площадка?

Оно такое разное для меня, действительно. Я не знаю, оно отличается во всех планах., Но для меня оно разное в том, как я это люблю, насколько я это люблю, какой разной любовью я это люблю, как отношусь к театру и к кино. И то, и то мне очень близко.

Из-за того, что этот съемочный процесс был новый, он был для меня самым прекрасным. И сейчас у меня продолжается плодотворная работа в театре. Это по-своему тяжело, но точно так же интересно и важно для меня.

О молодом поколении украинских актеров

Вероятно, молодое поколение актеров ищет, на кого стоит равняться в профессиональном плане. Кто из опытных украинских актеров импонирует вам?

Ой, мне нравится этот вопрос. Конечно, у меня очень много актеров, особенно украинских, которыми я восхищаюсь. Очень люблю смотреть и голливудское кино, и европейское, и, в принципе, зарубежное.

Но сейчас у меня очень глубокий интерес к украинскому кино – как профессиональный, так и просто зрительский.

Мне очень нравятся такие актеры, я восхищаюсь каждый раз, когда на них смотрю: Ксения Баша-Довженко, мама Вани (Ивана Довженко, с которым Арина будет играть в "Мавке" – Кино 24). Сколько бы я не ходила в театр, когда она играет, не могу отвести взгляда; я очень ею восхищаюсь. Марина Кошкина также – и она об этом знает, я ей об этом говорила. Соломия Кириллова.

Я даже говорила с ними во время съемок, и они давали мне классные советы. Я им очень благодарна за это. Также люблю Ольгу Голдис. Это я называю актеров "взрослого поколения".

Но должна сказать, что все же больше всего я восхищена своими ровесниками. Это люди, на которых я просто бесконечно могу смотреть – на моих партнеров в "Мавке". Это гении просто!

Я видела вашу видеореакцию, когда вы впервые смотрели на себя на большом экране. Что это значит для вас, как для актрисы?

Это для меня означает, что я, наверное, не готова видеть себя на большом экране, потому что мне очень сложно на себя смотреть – я очень самокритична. Но я абсолютно искренне реагирую на то, когда вижу себя или своих партнеров. У меня появляется улыбка, потому что это что-то такое человеческое, такое необъяснимое.

Когда я себя увидела, у меня была скорее радость от того, что это что-то такое, что, вроде бы, мое. Я смотрю и вижу себя, вижу "Мавка. Настоящий Миф" с этим прекрасным шрифтом, вижу эти звуки, эти цвета. Думаю: "Блин, оно мое, оно меня касается". Потом понимаю, что это видит еще и весь зрительный зал в кино. Думаю: "Это как-то так странно – чем-то своим делиться с людьми".

Я иногда забываю, что это кино увидят другие, потому что иногда ощущение, что мы это делаем для себя.

Когда актеры появляются на экране впервые, их игру часто рассматривают, будто, под микроскопом. Я уверена, вы услышите много комплиментов о своей работе, но готовы ли вы к критике? Устойчивы ли вы к хейту?

Да, я на самом деле, не то чтобы готова или готовлюсь к хейту. Я, в принципе, такой человек, что мне полезнее слышать какие-то замечания, чем похвалу. Оно меня больше вдохновляет и включает. Это не про самобичевание или мазохизм. Мне просто ценнее знать, что я могу усовершенствовать, чем постоянно думать, что я совершенна и ставить себе предел, как будто я уже сделала достаточно. На самом деле всегда можно лучше, мне так кажется. И я абсолютно готова.

Я все равно слышу людей, которых хочу слышать. Людей, чье мнение мне неважно, – я, определенно, слушать его не буду. У меня есть определенный круг людей, чье мнение мне важно знать. Мне важно это просто потому, что я им доверяю: я знаю, какие они актеры, режиссеры или просто мои родные.

Вы принадлежите к новому поколению украинских актеров. Как считаете, какова миссия молодого актера в современном кино?

Я не хочу говорить сугубо "моя миссия". Мне хочется немного о фильме рассказать, о нашей общей миссии. Мне очень понравилось, что в этой ленте сыграли молодые актеры-дебютанты.

Насколько я знаю, все мои коллеги, которые участвовали в фильме, именно моего возраста, у некоторых это первый опыт в кино, у некоторых – первый опыт в полном метре.

Для меня эта миссия заключается в том, чтобы вносить в украинское кино новые лица, новых талантливых людей. А их очень много. Мне хочется, чтобы обо всех этих талантливых людях знали. Добавить свежести в украинское кино. Не хочется видеть что-то заезженное, понятное, очевидное, привычное. Хочется видеть рискованное, возможно, ошибочное, возможно, не с первого раза удачное, но что-то новое, в чем есть жизнь и душа. В этом мне бы хотелось привнести со своей стороны искренность и воздух.

Харасмент в университетах

Я знаю, что вы учитесь в ЛНУ имени Ивана Франко, однако точно слышали о скандалах с домогательством от преподавателей в университете Карпенко-Карого. Приходилось ли вам сталкиваться с харассментом в вашем вузе? Что скажете об этих инцидентах?

Мне, к счастью, не приходилось сталкиваться с харассментом, но, конечно, я всегда была в поле понимания и в информационном поле того, что происходило в Киеве, и не только в университете Карпенко, но и в других учебных заведениях. И больше всего хочу, наверное, выразить благодарность и уважение к людям, которые смогли об этом говорить первыми.

Потому что я знаю, а точнее, могу себе представить, насколько это, во-первых, рискованно, насколько трудно об этом говорить, потому что нет гарантии, что с вами согласятся или пойдут за вами другие.

Это всегда о риске, об опасности. И первые люди, которые заговорили об этом, я уверена, думали о страхе: возможно, никто их не услышит, возможно, они потеряют работу. Они понимали, что могут потерять то, на что учились, во что вкладывались, и даже зарабатывали.

Я знаю, что это такое. Это очень-очень сильный шаг, и я очень уважаю таких людей. И слава Богу, обошлось. Это был правильный риск, и он привел к каким-то последствиям. Хотя бы каким-то.

Фильмы и сериалы, которые рекомендует Арина Бочарова

Какие украинские фильмы и сериалы вы бы советовали посмотреть?

На самом деле, я еще не нашла в украинском кино именно свое. Мне очень много разных фильмов понравилось, но пока не было такого, чтобы что-то очень сильно запало в душу. Имею список классических фильмов, на протяжении всей жизни я считаю их "своими".

Очень нравится фильм "Ты меня любишь" – хорошее кино о жизни и красоте, которая в несовершенствах.

"Памфир" – это, наверное, классика. Также "Пропавшая грамота" і "Киевские фрески". Я просто эстетически наслаждаюсь ими, как будто хожу по галерее и рассматриваю картины.

А из сериалов, наверное, еще буду смотреть и выбирать то, что мне нравится. Возможно, я просто не все посмотрела и не нашла своего.