30 октября в кинотеатрах состоится премьера фильма "Батьківські збори", где одну из главных ролей сыграла Анастасия Цымбалару. Ранее актриса покоряла сердца зрителей своей игрой в сериалах, а теперь дебютирует в полнометражном кино.

Накануне премьеры мы пообщались с Анастасией и узнали много интересного о новом фильме, а также другие подробности из жизни. Больше читайте далее в эксклюзивном интервью Кино 24.

Фильм "Батьківські збори" и его месседжи

Расскажите, пожалуйста, подробнее о фильме "Батьківські збори" и своей роли в нем.

"Батьківські збори" – это семейная комедия, которая выходит в прокат уже 30 октября. Это история, которая знакома практически каждому: школьная жизнь, учителя, родители и дети, но поданная с иронией, юмором и под совершенно неожиданным углом. Здесь, во время обычной встречи учителя с родителями, раскрываются личные драмы, внутренние конфликты и скрытые эмоции героев. Мой персонаж – Вика. Мама, чья дочь борется за право быть президентом школы. Виктория – мама-наседка, мама-перфекционистка, которая приходит на собрание с собственными переживаниями, ожиданиями и проблемами, и в процессе диалога с другими она открывает не только новое о своем ребенке, но и о себе. Для меня было важно показать, что за обычным человеком, которого мы видим ежедневно, стоит целый мир эмоций, проблем, боли и непростых выборов.

Какие главные месседжи несет этот фильм?

"Батьківські збори" – это, прежде всего, об ответственности и взаимопонимании. О том, как наши действия влияют на детей, и как мы часто, сами того не замечая, переносим свои страхи и амбиции на них. Действительно ли мы слушаем и слышим друг друга? Готовы ли признавать собственные ошибки? И можем ли быть честными с собой, чтобы помочь нашим детям вырасти свободными и счастливыми?!

Эта лента – ваш дебют в полнометражном кино. Какие эмоции и ожидания у вас по этому поводу?

Опыт участия в съемках полнометражного фильма – это другой уровень ответственности и вызовов. Для меня этот дебют – как новый этап в профессиональной жизни, который открывает больше возможностей и одновременно требует большей смелости. Ожиданий нет, но мечтаю, чтобы зрители узнали в истории что-то свое, чтобы фильм затронул их эмоционально и дал повод задуматься. И, конечно, надеюсь, что это только начало моего путешествия в полнометражном кино.



Анастасия Цимбалару на съемках фильма "Батьківські збори" / Фото пресс-службы

С какими проблемами вы сталкивались в школьном возрасте?

Я, пожалуй, едва ли не единственная, кто была максимально приближена к своему персонажу в реальной жизни. Потому что, как и моя Вика, я хорошо училась в школе, к учебе относилась ответственно и особых проблем не было. Много читала, много приложила усилий, но все это было мне в удовольствие. Поэтому ярких историй подросткового бунтарства и смешных инцидентов школьной жизни от меня вы вряд ли дождетесь (улыбается, – Кино 24).

Свободно ли сейчас сердце Анастасии Цымбалару?

Большинство ваших героинь в кино – романтические, чувственные девушки, которые на экране воплощают любовные сюжеты. Сейчас вы довольно часто показываете в соцсетях рабочие моменты, однако не транслируете личную жизнь. Есть ли у вас страх откровенности?

Я для себя четко разграничиваю работу и личное. К социальным сетям тоже отношусь как к ежедневной работе, потому что создание контента, рекламных интеграций требует времени и усилий. Моя жизнь и без того проходит в публичном пространстве, а фантазии СМИ и без того хватает на создание определенного видения и образа, поэтому то, что мне по-настоящему близко и ценно, хочу оставлять исключительно для себя и проживать счастливые моменты лично, а не на публику.

У вас достаточно большая аудитория в соцсетях – более 170 тысяч подписчиков в Instagram. Чувствуете ли вы ответственность перед этими людьми за контент, который транслируете? И какие основные месседжи, миссия у вашего блога?

Для меня это не просто цифра. Это реальные люди, которые ежедневно открывают мои страницы, доверяют мне частичку своего времени и внимания. Поэтому важно понимать, что ты можешь им дать: поддержку, вдохновение, искренность, иногда просто хорошее настроение. У меня нет глобальной миссии, мне просто хочется показывать настоящую жизнь женщины, пусть даже и публичной профессии: с победами и трудностями, с мечтами и поисками баланса. Я стараюсь говорить о темах, которые мне близки: моей профессии, самопринятии, красоте без стереотипов, силе поддержки между женщинами. Для меня важно, чтобы моя страница была местом, где человек может почувствовать: "Я не одна, у меня тоже бывают такие эмоции, и это нормально".

Недавно вы приятно поразили подписчиков, опубликовав сообщение, где предстали в свадебном платье. А в будущем хотели бы свадьбу?

Я рассматриваю подобный сценарий (улыбается, – Кино 24).

Сердце Анастасии Цымбалару – самодостаточное. Оно всегда увлечено тем, что она делает, и людьми, с которыми она чувствует себя рядом счастливой.

Какой самый безумный поступок вы совершали ради любви?

Поступок, на который идут миллионы женщин мира, но ценность которого почему-то потерялась, – полное посвящение себя семье и дому. Иногда даже забывая о себе, собственных потребностях, ценностях, собственных мечтниях и амбициях; полная отдача собственных сил и энергии для наполнения и реализации другого человека. Так просто и одновременно неоценимо.

Почему Цымбалару не было в 3 сезоне "Женского доктора"?

Недавно состоялась премьера нового сезона сериала "Женский доктор. Новая жизнь". Зрители скучают по вашей героине. Почему не увидели вас в 3 сезоне? Это было не предусмотрено сценарием или есть другие причины?

Историю моего персонажа закончили, поэтому я погрузилась в работу в новых сериалах. На момент съемки третьего сезона я была задействована в главной роли в сериале "Следователь", поэтому приглашаю зрителя к просмотру не менее интересной работы.

В "Батьківських зборах" также снимается Андрей Исаенко. Скучали ли по работе с ним на съемочной площадке?

Всегда более комфортно работать в кадре с партнерами, с которыми уже приходилось совместно воплощать персонажей ранее. Но в фильме "Батьківські збори" наши персонажи особо не пересекаются. Зато этот проект подарил мне знакомство и чрезвычайно комфортное сотрудничество с моим "кино-мужем" Олегом Маслюком! И у нас получился очень яркий тандем. Теперь мечтаю поработать вместе с Олежиком еще раз.

Анастасия Цымбалару и Олег Маслюк / Фото пресс-службы

Как Настя Цимбалару любит отдыхать?

Вы работаете в бешеном ритме, предполагаю, что времени на отдых остается очень мало. Каким должен быть ваш идеальный день, когда хочется отдохнуть без работы и соцсетей?

По гороскопу я – рак и характеризую себя соответственно! Мне нравится моя "ракушка", уютная атмосфера моего дома. Нравится заниматься домашними делами, находиться в тишине и избегать людей, которых в моей работе всегда большое количество. Поэтому мой идеальный день – никуда не спешить, выделить время на себя, спорт, приготовление вкусной еды и чтение книги за чашкой ароматного чая.

Есть ли у вас guilty pleasure – что-то, что вы делаете на отдыхе, но не рассказывали об этом?

Если это полноценный отпуск, то guilty pleasure для меня – отсутствие ограничений на питание. Я могу позволить себе есть вкусную пиццу, заедая мороженым, могу позволить себе за ужином бокал вина или не очень полезный сладкий газированный напиток, и в целом – пить обычную воду вечером и не думать, что на утро мне идти в кадр с отеками. А то и вовсе взбунтоваться и съесть острых чипсов перед сном (смеется, – Кино 24). Во время съемок такую дерзость я себе запрещаю.

Какая наиболее экстремальная ситуация случалась с вами во время отпуска?

Я человек рассудительный, поэтому на экстрим меня не тянет. А особенно на отдыхе, когда максимально хочется отлежаться и отъесться.

Нравится ли Цымбалару узнаваемость и упоминания в СМИ?

Часто ли вас узнают на улице, во время отпусков? И не раздражает ли вас эта узнаваемость?

Обычно мне попадаются очень тактичные и воспитанные люди, поэтому повышенное внимание меня не раздражает. Охотно фотографируюсь и общаюсь со своим зрителем. Бывают, конечно, моменты усталости, когда сил совсем не остается, поэтому общение становится достаточно ограниченным. Но, когда хочется приватности, всегда есть очки и кепка, за которыми можно опять же спрятаться в свою "ракушку".

Сейчас вы являетесь одной из самых популярных актрис в украинском кинематографе, ваше имя часто фигурирует в заголовках СМИ. Нравится ли вам это? Или наоборот хотелось бы меньше упоминаний?

Хотелось бы скорее смещения акцентов. Хотя и понимаю, что СМИ заинтересованы скорее в "кликабельности" статей, поэтому заголовки громкие, хотя иногда и достаточно болезненные и для меня неприятные. Мне нравится, когда медиа поддерживают мои благотворительные проекты, рассказывают о премьерах новых фильмов или сериалах с моим участием. А вот освещение каких-то предположений, которые не имеют оснований, или повышенные акценты на внешних качествах – иногда откровенно удивляют. Читателю следует понимать, что иногда средства массовой информации создают определенные образы, которые мало касаются реального человека. Но такова уж обратная сторона нашей профессии и надо быть к ней готовой.



Анастасия Цымбалару / Фото пресс-службы

О "Золотой Дзиге" Темляку

В украинском театре и кино постоянно возникают скандалы. В частности, недавно разгорелся скандал с Константином Темляком, врученной ему "Золотой Дзигой". Из-за этого в инфопространстве было много хейта в адрес премии. По вашему мнению, такие премии должны учитывать подобные скандалы, или все-таки должны ориентироваться исключительно на профессиональную часть жизни актеров?

Профессиональные премии созданы для того, чтобы отмечать талант, работу, вклад в развитие кино или театра, но когда встает вопрос о моральных или этических поступках человека, это не может оставаться в стороне. Премия должна сохранять свой авторитет как профессиональная награда, но и не может игнорировать общественный контекст. Если затрагиваются базовые ценности, человеческое достоинство, права, этика, то закрывать на это глаза было бы неправильно. В таких случаях стоит искать решение, чтобы показать, что профессионализм важен, но моральные принципы тоже имеют значение.

С какими словами вы обратились бы к тем, кто критикует украинское кино?

Критиковать всегда легче, чем создавать. Украинское кино сегодня только формируется, ищет свой язык, свою энергию, своих героев. И это естественно, что на этом пути будут ошибки, попытки, эксперименты, которые не всегда идеально воспринимаются. Но именно из этого рождается новое качество. Поэтому я бы попросила дать украинскому кино шанс. Дать возможность развиваться. Поддержка зрителя – чрезвычайно важный стимул для авторов, актеров, режиссеров. И чем больше зритель будет интересоваться, приходить в кинотеатры, делиться впечатлениями, тем быстрее наше кино станет конкурентным в мире.

Какие фильмы советует посмотреть осенью

И завершающий вопрос. Какие фильмы/сериалы вы бы советовали нашим читателям посмотреть осенью?

С сериалами точно не подскажу, потому что на них просто не хватает времени. А вот несколько атмосферных фильмов для осеннего просмотра посоветую: "Умница Уилл Хантинг", "Сладкий ноябрь", "Гордость и предубеждение", "Улыбка Моны Лизы", "Забытые", "Как там Катя?", "Уроки толерантности". Ну и классика – серия фильмов о Гарри Поттере.