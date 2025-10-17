Легендарна французька зірка потрапила до лікарні – медики борються за її життя
- Бріджіт Бардо перенесла складну операцію через важке захворювання.
- Лікарі зазначають, що її здоров'я в поганому стані, але очікується, що скоро вона зможе повернутися додому.
Легендарна французька акторка Бріджіт Бардо зараз перебуває у лікарні. Як відомо, акторка перенесла дуже складну операцію.
Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Nice-Matin. У матеріалі дізнаєтесь подробиці.
Бріджіт Бардо перенесла складну операцію: що відомо?
Як відомо, знаменита французька акторка перебуває у лікарні вже впродовж трьох тижнів. Повідомляється, що вона перенесла складну операцію через важке захворювання, однак точний діагноз ніхто наразі не розголошує. Лікарі зазначають, що здоров'я 91-річної акторки в доволі поганому стані, тому її досі тримають під наглядом. Але очікується, що вже зовсім скоро Бріджіт зможе поїхати додому.
Раніше у медіа вже була інформація про погіршення стану здоров'я французької акторки. Зокрема, три роки тому її госпіталізували через "гостру дихальну недостатність". Однак невідомо, чи саме це стало причиною складної операції цього разу.
Хто така Бріджіт Бардо?
- Бріджіт Бардо – це французька акторка, модель і секс-символ 1950-60-х років.
- Її вважають однією із найвпливовіших жінок в культурі XX століття.
- Світу славу акторці принесла роль у фільмі "І створив Бог жінку" 1956 року, де вона зіграла головну роль.
- Крім того, Бріджіт Бардо зіграла у таких стрічках "Ромовий бульвар", "Зневага" та багатьох інших.
- За свою кар'єру акторка зіграла у близько 45 фільмах.
- Наразі Бріджіт Бардо 91 рік.