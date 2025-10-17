Ви можете знати Дмитра за багатьма українськими фільмами. Йому навіть вдається поєднувати службу зі зйомками у кіно. Більше про актора і де він зараз – читайте у матеріалі Кіно 24.

Кар'єра Дмитра Сови

Після закінчення школи Дмитро Сова вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Він навчався в майстерні Бориса Ставицького і Тараса Денисенка.

Після закінчення університету хлопець працював у київському експериментальному театрі "Вільна сцена". У 2005 році Дмитро почав зніматися у кіно. Актор дебютував у серіалі "Сестри по крові", отримавши епізодичну роль.

Сова знявся у таких популярних фільмах і серіалах: "Катерина", "Мереживо долі", "Папараці", "Село на мільйон", "Я з тобою", "Сувенір з Одеси", "Черкаси", "Морська поліція. Чорноморськ", "Песики".

Дмитро Сова та Анна Кошмал у серіалі "Село на мільйон" / Кадр із серіалу

Стосунки з Дар'єю Легейдою

Дмитро Сова познайомився зі своєю майбутньою дружиною Дар'єю Легейдою у жовтні 2020 року на знімальному майданчику. Актори майже одразу з'їхалися, а через 10 місяців одружилися.

Дмитро освідчився Дар'ї на кухні, коли вони прийшли з якогось заходу. 28 серпня 2021 року закохані зіграли весілля. Церемонія відбулася на березі Дніпра, а серед гостей були українські зірки.

Дар'я Легейда з гостями на своєму весіллі / Фото з інстаграму

Наразі у подружжя немає дітей. Торік в інтерв'ю OBOZ.UA Сова говорив, що батьківство "завжди на часі".

Дуже хочеться дітей, нормального людського життя. Хочеться бути разом, бачитись кожен день. Але зараз так складаються обставини, що треба всім цим жертвувати,

– зізнався актор.

Служба у ЗСУ і де зараз

Восени 2023 року Дмитро Сова поповнив лави ЗСУ. Чоловік служив у Повітряних силах, згодом його перевали у Сухопутні війська. Актор розповідав, що це був наказ Генштабу.

Навесні 2025 року в інтерв'ю OBOZ.UA Сова повідомив, що його перевели до Києва і що проходить службу в першому центрі рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ.

Долучився до команди професіоналів, яка створилася. У центрі доступні вакансії у різних підрозділах та за різноманітними напрямами. Тут не роздають повісток, а надають консультації людям, які вирішили подумати про те, щоб добровільно приєднатися до оборони країни,

– зазначав актор.

Дмитро ділився, що створює контент для соцмереж.

Дмитро Сова / Фото з інстаграму актора

На своїй сторінці в інстаграмі Сова публікує багато зборів для військових.

Актор зіграв головну роль у фільмі "Втомлені". Його герой – ветеран, який повернувся до мирного життя. Також Дмитро з'явиться у 2 сезоні серіалу "Прикордонники", прем'єра якого відбудеться 17 листопада.