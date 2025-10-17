Вы можете знать Дмитрия по многим украинским фильмам. Ему даже удается совмещать службу со съемками в кино. Больше об актере и где он сейчас – читайте в материале Кино 24.

Смотрите также Не только Оксана Байрак: украинские актеры и режиссеры, которые работают в России

Карьера Дмитрия Совы

После окончания школы Дмитрий Сова поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Он учился в мастерской Бориса Ставицкого и Тараса Денисенко.

После окончания университета парень работал в киевском экспериментальном театре "Свободная сцена". В 2005 году Дмитрий начал сниматься в кино. Актер дебютировал в сериале "Сестры по крови", получив эпизодическую роль.

Сова снялся в таких популярных фильмах и сериалах: "Катерина", "Нити судьбы", "Папарацци", "Село на миллион", "Я с тобой", "Сувенир из Одессы", "Черкассы", "Морская полиция. Черноморск", "Песики".

Дмитрий Сова и Анна Кошмал в сериале "Село на миллион" / Кадр из сериала

Отношения с Дарьей Легейдой

Дмитрий Сова познакомился со своей будущей женой Дарьей Легейдой в октябре 2020 года на съемочной площадке. Актеры почти сразу съехались, а через 10 месяцев поженились.

Дмитрий сделал Дарье предложение на кухне, когда они пришли с какого-то мероприятия. 28 августа 2021 года влюбленные сыграли свадьбу. Церемония состоялась на берегу Днепра, а среди гостей были украинские звезды.

Дарья Легейда с гостями на своей свадьбе / Фото из инстаграма

Сейчас у супругов нет детей. В прошлом году в интервью OBOZ.UA Сова говорил, что отцовство "всегда актуально".

Очень хочется детей, нормальной человеческой жизни. Хочется быть вместе, видеться каждый день. Но сейчас так складываются обстоятельства, что надо всем этим жертвовать,

– признался актер.

Служба в ВСУ и где сейчас

Осенью 2023 года Дмитрий Сова пополнил ряды ВСУ. Мужчина служил в Воздушных силах, впоследствии его перевалили в Сухопутные войска. Актер рассказывал, что это был приказ Генштаба.

Весной 2025 года в интервью OBOZ.UA Сова сообщил, что его перевели в Киев и проходит службу в первом центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ.

Присоединился к команде профессионалов, которая создалась. В центре доступны вакансии в различных подразделениях и по различным направлениям. Здесь не раздают повесток, а предоставляют консультации людям, которые решили подумать о том, чтобы добровольно присоединиться к обороне страны,

– отмечал актер.

Дмитрий делился, что создает контент для соцсетей.

Дмитрий Сова / Фото из инстаграма актера

На своей странице в инстаграме Сова публикует много сборов для военных.

Актер сыграл главную роль в фильме "Уставшие". Его герой – ветеран, который вернулся к мирной жизни. Также Дмитрий появится во 2 сезоне сериала "Пограничники", премьера которого состоится 17 ноября.