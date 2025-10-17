Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Nice-Matin. У матеріалі дізнаєтесь подробиці.

Бріджіт Бардо перенесла складну операцію: що відомо?

Як відомо, знаменита французька акторка перебуває у лікарні вже впродовж трьох тижнів. Повідомляється, що вона перенесла складну операцію через важке захворювання, однак точний діагноз ніхто наразі не розголошує. Лікарі зазначають, що здоров'я 91-річної акторки в доволі поганому стані, тому її досі тримають під наглядом. Але очікується, що вже зовсім скоро Бріджіт зможе поїхати додому.

Раніше у медіа вже була інформація про погіршення стану здоров'я французької акторки. Зокрема, три роки тому її госпіталізували через "гостру дихальну недостатність". Однак невідомо, чи саме це стало причиною складної операції цього разу.

