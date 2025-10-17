Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Nice-Matin. В материале узнаете подробности.

Бриджит Бардо перенесла сложную операцию: что известно?

Как известно, знаменитая французская актриса находится в больнице уже в течение трех недель. Сообщается, что она перенесла сложную операцию из-за тяжелого заболевания, однако точный диагноз никто пока не разглашает. Врачи отмечают, что здоровье 91-летней актрисы в довольно плохом состоянии, поэтому ее до сих пор держат под наблюдением. Но ожидается, что уже совсем скоро Бриджит сможет поехать домой.

Ранее в медиа уже была информация об ухудшении состояния здоровья французской актрисы. В частности, три года назад ее госпитализировали из-за "острой дыхательной недостаточности". Однако неизвестно, стало ли именно это причиной сложной операции на этот раз.

Кто такая Бриджит Бардо?