Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Nice-Matin. В материале узнаете подробности.
Бриджит Бардо перенесла сложную операцию: что известно?
Как известно, знаменитая французская актриса находится в больнице уже в течение трех недель. Сообщается, что она перенесла сложную операцию из-за тяжелого заболевания, однако точный диагноз никто пока не разглашает. Врачи отмечают, что здоровье 91-летней актрисы в довольно плохом состоянии, поэтому ее до сих пор держат под наблюдением. Но ожидается, что уже совсем скоро Бриджит сможет поехать домой.
Ранее в медиа уже была информация об ухудшении состояния здоровья французской актрисы. В частности, три года назад ее госпитализировали из-за "острой дыхательной недостаточности". Однако неизвестно, стало ли именно это причиной сложной операции на этот раз.
Кто такая Бриджит Бардо?
- Бриджит Бардо – это французская актриса, модель и секс-символ 1950-60-х годов.
- Ее считают одной из самых влиятельных женщин в культуре XX века.
- Миру славу актрисе принесла роль в фильме "И создал Бог женщину" 1956 года, где она сыграла главную роль.
- Кроме того, Бриджит Бардо сыграла в таких лентах "Ромовый бульвар", "Оскорбление" и многих других.
- За свою карьеру актриса сыграла в около 45 фильмах.
- Сейчас Бриджит Бардо 91 год.