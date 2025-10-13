Попередні частини мали назви "Моя провина" і "Твоя провина". У матеріалі Кіно 24 дізнаєтеся дату виходу стрічки "Наша провина".

Коли прем'єра фільму "Наша провина"?

Прем'єра довгоочікуваної іспанської мелодрами "Наша провина" відбудеться 16 жовтня 2025 року. Стрічку можна буде подивитися онлайн на платформі Prime Video. Відомо, що це буде завершальна частина трилогії. Стрічка покаже фінальну еволюцію стосунків Ноа та Ніка.

До речі, раніше ми писали про те, що 9 квітня 2025 року у мережі з'явився трейлер третьої частини.

"Наша провина": дивіться онлайн трейлер фільму

Про що буде сюжет фільму "Наша провина"