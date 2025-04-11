Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на трейлер фільму. У матеріалі розповімо, про що буде сюжет третьої частини та коли прем'єра.

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Вийшов трейлер фільму "Наша провина": про що сюжет та коли прем'єра

За сюжетом, весілля Дженни та Лева стає важливим моментом для двох людей, чиї життя переплелися багато років тому. Це подія, де стається довгоочікувана зустріч Ноа та Ніка – двох колишніх, розлука яких залишила в їхніх серцях глибокі рани.

Кілька років тому їхні стосунки закінчилися болючим і зрадливим моментом. Нік, через своє принципове ставлення до того, що сталося, не здатен пробачити Ноа її зраду. Ця образа стала бар'єром, який відокремлює їх, не даючи шансів на відновлення довіри.

"Наша провина": дивіться онлайн трейлер фільму

Нік – спадкоємець величезної бізнес-імперії свого діда, живе у світі холодних розрахунків і успіху, а Ноа, що тільки починає свою кар'єру, намагається знайти своє місце в житті й в професії, не зважаючи на спогади про минуле.

Попри те, що обидва намагаються йти вперед, між ними не припиняється тонка нитка колишнього кохання, яка продовжує тліти, а з часом намагається загорітися знову. Однак, коли їхні шляхи перетинаються після багатьох років, кожен із них стикається з питанням: чи можна пробачити, чи зможе любов знову зійти на той же шлях, попри всі образи й зради?

Відомо, що прем'єра останньої частини фільму відбудеться в жовтні 2025 року.