Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на трейлер фильма. В материале расскажем, о чем будет сюжет третьей части и когда премьера.

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Вышел трейлер фильма "Наша вина": о чем сюжет и когда премьера

По сюжету, свадьба Дженны и Льва становится важным моментом для двух людей, чьи жизни переплелись много лет назад. Это событие, где происходит долгожданная встреча Ноа и Ника – двух бывших, разлука которых оставила в их сердцах глубокие раны.

Несколько лет назад их отношения закончились болезненным и предательским моментом. Ник, из-за своего принципиального отношения к тому, что произошло, не способен простить Ноа ее измену. Эта обида стала барьером, который отделяет их, не давая шансов на восстановление доверия.

"Наша вина": смотрите онлайн трейлер фильма

Ник – наследник огромной бизнес-империи своего деда, живет в мире холодных расчетов и успеха, а Ноа, только начинающий свою карьеру, пытается найти свое место в жизни и в профессии, несмотря на воспоминания о прошлом.

Несмотря на то, что оба пытаются идти вперед, между ними не прекращается тонкая нить бывшей любви, которая продолжает тлеть, а со временем пытается загореться снова. Однако, когда их пути пересекаются после многих лет, каждый из них сталкивается с вопросом: можно ли простить, сможет ли любовь снова взойти на тот же путь, несмотря на все обиды и измены?

Известно, что премьера последней части фильма состоится в октябре 2025 года.