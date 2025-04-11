Ранее киноакадемия Оскар-2025 номинировала его на премию, что возмутило большое количество сознательных людей. теперь мир продолжает игнорировать то зло, которое делают россияне в Украине, подписывая с ними важные контракты. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Variety.

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UTA опозорилась сотрудничеством с российским пропагандистом

Компания United Talent Agency (UTA) подписала контракт с российским актером Юрием Борисовым, который неоднократно участвовал в создании пропагандистских фильмов.

Известно, что UTA базируется в Калифорнии. Компания сотрудничает с такими известными артистами как Тимоти Шаламе, Бенедикта Камбербэтч, Брук Шилдс, Джонни Депп, Харрисон Форд, Синтия Эриво, Майки Мэдисон и другими Среди них теперь будет еще и известный российский пропагандист.

UTA расхваливают Борисова и подчеркивают его достижения в карьере.

Рады сообщить, что номинированный на премию Оскар актер Юра Борисов подписал контракт с UTA на представительство во всех сферах. Борисов получил международную известность благодаря своей роли Игоря в фильме Шона Бейкера "Анора", ставший пятикратным лауреатом Оскара,

– говорится в публикации.

Кстати, Юрий Борисов был номинирован на Оскар. Однако, к счастью, не победил в своей категории. Зато скандальная "Анора" собрала наибольшее количество номинаций.