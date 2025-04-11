Это важная история о художниках Расстрелянного возрождения. Если вы не знаете, что посмотреть в кинотеатрах на этих выходных, "Ты [Романтика]" станет отличным выбором. В материале Кино 24 рассказываем больше о проекте и истории его создания.

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В кино вышел фильм "Ты [Романтика]": что известно о создании ленты

По словам Александра Хоменко, который является лидером проекта МУР, особенностью этого проекта является то, что зритель сможет увидеть все глазами тех людей, которые этот спектакль создали. Одной из таких людей, которые работали над лентой является Инна Матюшина, которая стала хореографом-постановщиком спектакля.

Инна рассказала, что спектакль начал свое рождение в парке Шевченко, когда Хоменко впервые показал ей сценарий. Это был теплый март, поэтому они сидели на лавочке, расписывая карандашом прямо в сценарии, как он видит сцены с режиссерской стороны, а она дополняла их.

Спектакль я называю живым организмом, потому что он всегда трансформируется, находится что-то новое, что лучше раскрывает смыслы и доносит нарративы,

– говорит Инна Матюшина.

"Ты [Романтика] в кино": смотрите онлайн трейлер фильма

По словам хореографа, в спектакле закладывалось очень много смыслов. Она отметила, что очень много текста было превращено в пластическое движение, особенно в первом варианте хореографии самоубийства Хвылевого, которое вы сможете увидеть в кино.

Общественная собственность и цепь – прямой нарратив того, как система сковывала художников, а пластика в виде марионеток у актеров – считывалась как манипуляция со стороны государства,

– поделилась Инна.

В проекте вы увидите немало символизма. "Ты [Романтика] в кино" – это прецедент, который может повлиять на развитие театральной культуры в Украине, поэтому, если вы до сих пор сомневаетесь, идти ли в кино на выходных, вам точно стоит обратить внимание этот фильм.

В рамках проекта "Интервью24" мы пообщались с лидером МУРа – Александром Хоменко. Полную версию разговора читайте по ссылке.

Что известно о фильме "Ты [Романтика] в кино"

Эта лента – снятая театральная постановка мюзикла, снята в киноформате специально под большие экраны. Благодаря использованию крупных планов, изменения ракурсов, фокусировке на деталях, которые усиливают эмоциональное воздействие театральной игры, зрители смогут сосредоточиться на том, что им пытаются донести создатели.

Хвылевой, Сосюра, Остап Вишня, Лесь Курбас, Михаил Семенко и Павел Тычина – имена, которые все украинцы хорошо знают. Они появятся на больших экранах, чтобы мы помнили то, кем мы есть.