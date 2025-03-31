Александр Хоменко вместе с командой единомышленников во время полномасштабной войны создали культурный проект МУР для популяризации украинской культуры и ее отграничения от русской.

Проект получил популярность благодаря образовательным видео об украинских деятелях, которые вирусились в социальных сетях. А в феврале 2024 года МУР выпустил первый в Украине исторический альбом-мюзикл "Ты [Романтика]". В 17 композициях, связанных между собой сюжетом, слушателей переносят во времена расстрелянного возрождения – бурные для украинской литературы 1920-е годы.

Успех альбома ошеломил не только создателей проекта, но и всколыхнул весь культурный мир. Тогда МУР решили расширить свою деятельность и поставили на большой сцене рэп-мюзикл "Ты [Романтика]", с которым гастролировали по украинским городам.

Чтобы продолжить приближать украинскую литературу к современной аудитории, показать проблемы, с которыми сталкивались писатели прошлого и которые остаются актуальными сегодня, МУР сняли фильм-спектакль, премьера которого в кинотеатрах состоится 10 апреля.

Какова цель этого фильма? Кто стал его инициатором? Есть ли конкуренты у МУР на украинском рынке? Обо всем этом узнавайте в разговоре с Александром Хоменко в рамках проекта "Интервью24".

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Блиц с Александром Хоменко

Современная или классическая украинская литература? Классическая.

Ретрит в горах или спектакль МУРа? Спектакль МУРа .

Тысячу людей на спектакле или миллион просмотров на ютуб? Тысяча человек на спектакле .

Театр или кинотеатр? Кинотеатр .

Какую книгу готовы перечитывать больше, чем дважды? "Три товарища", перечитывал ее четыре раза .

Если алкоголь, то – ром .

Любимый город – Киев.

У нас в стране такого нет, – для чего мюзикл "Ты [Романтика] в кино" покажут в кинотеатрах

Мюзикл "Ты [Романтика] в кино" можно будет увидеть на больших экранах уже 10 апреля. Кто стал инициатором этого фильма-спектакля?

Собственно, это я. Очень люблю мюзиклы и в подростковом возрасте было жаль, что этот жанр не развит у нас в стране. Мы сняли особый жанр киноверсии спектакля, который демонстрирует его в сценическом виде, с акцентом на кинематографической динамике: использование крупных планов, смены ракурсов, фокусировка на деталях, которые усиливают эмоциональное воздействие театральной игры. Монтаж добавляет новых ритмов, но сохраняет аутентичность и атмосферу живого выступления.

Когда был подростком, смотрел записанные спектакли французских театров, Бродвея и думал: "Как круто! Хоть я и не могу быть в зале вживую, потому что эти спектакли состоялись лет десять назад, но могу посмотреть их в записи, увидеть, какова тамошняя театральная культура". А у нас в стране такого нет.

Возможно, есть какая-то причина, почему у нас до сих пор такого не делают. Думаю, узнаем об этом 10 апреля. Но у нас точно никогда не было исторического мюзикла. Мы делаем шаг вперед, чтобы впоследствии спектакли Урывского и других наших режиссеров были в кино. Чтобы их круто, полноценно записывали.

"Ты [Романтика] в кино" : смотрите онлайн трейлер фильма

Мы сняли "Ты [Романтику] в кино", чтобы открыть театральную культуру для массового зрителя. Будет очень грустно, если через 30 лет нельзя будет посмотреть ни одного спектакля из тех, которые ставят сейчас, во время войны. А если все-таки мы начнем записывать их для больших экранов, представьте, какой это станет находкой для будущих школьников.

Сюжет мюзикла проводит зрителей новостью о создании дома "Слово", репрессиями и путем Павла Тычины. События столетней давности переплетаются с современностью и войной против России. Главный посыл – история, к сожалению, циклична. Каждая сцена – это своеобразная поэтическая и музыкальная капсула, погружающая зрителя во внутренний мир героев: от отчаянной любви до борьбы с собственными страхами и компромиссами.

А сколько времени снимали этот фильм?

Было три дня съемок и это очень трудно. В один день приходилось играть по несколько спектаклей, чтобы снять определенные кадры, реакции, эмоции. Параллельно происходили выступления в Октябрьском дворце.

Для такой масштабной реализации нужен не только огромный человеческий ресурс, но и финансы. Не боялись идти на такой риск? Потому что, как вы уже говорили, в Украине не развита культура подобных проектов.

Спектакль мы ставили за средства, которые выручили с продажи билетов. То есть люди покупали билеты на спектакль, которого, по сути, еще не было. Поэтому нам не привыкать к рискам. Можем ли мы влететь в минус? Да, наверное. Но ведь стоит попробовать.

Когда тебе 20+ лет, ты живешь в состоянии войны, то не сильно переживаешь за то, чтобы сидеть на горе золота и покупать квартиру в элитном ЖК. Поэтому, если у нас у всех завтра будет по 20 гривен на счету, хоть будет страшно, но точно не будет конца света.

Это прецедент, – почему каждый украинец должен увидеть "Ты [Романтику] в кино"

Назовите и обоснуйте 5 причин, почему каждому украинцу надо посмотреть "Ты [Романтику] в кино".

Во-первых, это прецедент. Для того, чтобы украинские спектакли демонстрировались и сохранялись. Даже если вы не слышали о "Ты [Романтике]", купите билет себе или друзьям. Для чего? А потом театр Франко и другие театры увидят и скажут: "Ничего себе, люди ходят, надо записывать спектакли".



"Ты [Романтика] в кино" / Кадр из трейлера

Во-вторых, если вы слышали о нашем спектакле, но не были на нем, то это отличный шанс исправить ситуацию. К тому же билеты в кинотеатр гораздо доступнее, чем на спектакли.

В-третьих, "Ты [Романтика]" всегда разная, постоянно меняются целые сцены. Поэтому в этом фильме, скорее всего, будут какие-то сцены, которых вы еще не видели.

В-четвертых, если вы видели "Ты [Романтику]" несколько раз, ездили за нами во все города, крупные планы актеров все равно ничего не заменит. Крупный план – это то, чего никогда не видно в театре. Это детали, взаимодействия персонажей, на которые авторы хотят обратить ваше внимание.

В-пятых, правило мюзикла – ставить больше, чем надо: здесь танцуют, здесь борются, здесь музыкальная сцена, здесь бьются на саблях и тому подобное. И зритель сам выбирает, на что ему смотреть.

А в фильме ты можешь увидеть все глазами тех людей, которые этот спектакль создали. Тебя направляют, куда смотреть, руководят те люди, которые этот спектакль написали.



"Ты [Романтика] в кино" / Кадр из трейлера

Они уже это делают, – кто является главными конкурентами МУРа

МУР – уникальный продукт на украинском рынке. Есть ли у вас конкуренты?

Мне кажется, что нашими конкурентами, преемниками будет та часть аудитории, которой сейчас лет 16. И если заинтересовать людей историей в таком раннем возрасте – это невероятно! Сейчас они смотрят на то, что делает МУР, а через лет 7 начнут создавать собственные спектакли.

А если кто-то из нынешних ваших поклонников придет к вам через 5 лет, принесет идею какого-то проекта и скажет: "Саша, помоги", будет ли Александр Хоменко как-то способствовать развитию этого?

Они уже это делают. И мы всегда помогаем, это же круто. Я с радостью поделюсь нужными контактами, направлю куда-то. Мы стараемся помогать так, как можем.

Этот перелом произошел очень внезапно, – как русскоязычный Хоменко стал популяризатором украинской культуры

Вы не скрываете, что раньше были русскоязычным, увлекались русской литературой, и никогда не относитесь свысока к читателю или слушателю. На самом деле это и притягивает. И вы мотивируете не только интересоваться, но и делиться украинской культурой. А кто смотивировал вас делиться этим?

Более того, я был суперактивным русскоязычным. Популяризировать удается из-за того, что нет пренебрежительного отношения к людям. Кто-то скажет: "Как можно не знать, кто такая Ольга Кобылянская?". Такие люди не допускают, что другие могут не знать даже тех вещей, которые кажутся базовыми.

Я могу представить, как, живя в Киеве, можно не понимать, почему украинская литература крутая. Почему этим можно не интересоваться, когда молодой. Почему все еще, бл*ть, можно слушать русскую музыку. Главное – вовремя сознательно проснуться.



"Ты [Романтика] в кино" / Кадр из трейлера

В моей жизни этот перелом произошел очень внезапно. Посидел в оккупации 47 дней и понял, что русская литература до добра не доводит. Но на самом деле понял это еще в первый день войны. Возможно, прозвучит сказочно, по-дурацки, но проснулся в 5 утра от взрывов и написал пост, что российские танки едут там, где есть российские печатные издания.

Тогда мне было очень стыдно и очень больно. Я говорил, что больше никогда не выйду на сцену, рассказывая о писателях этого е**ного, бл*ть, государства-гной.

Когда вышел из оккупации, пришло осознание, что я так много делал для российской культуры, что сейчас не могу просто сказать: "Ну, больше так не буду". Понял, что должен делать больше для украинской, хотя бы изучать, чтобы искупить вину. То есть в первую очередь были мысли: "Я должен как-то реабилитироваться". И только потом по-настоящему заинтересовался.

Чувствуется большая ответственность, – как изменились МУР за время успеха проекта

Для многих МУР является культурным феноменом. А кто среди современных украинцев является культурным феноменом для Александра Хоменко? Есть ли такие?

Большим другом, коллегой и примером для меня является Женя Янович. Он вдохновляет меня и я очень благодарен ему за многие вещи.

Также Ярослава Гресь. Она поражает своим ритмом, очень ценно знать, что в этой стране есть такие люди. К их числу могу отнести и Павла Гоца из группы NAZVA. По моему мнению, они делают самую интересную музыку в украинской эстраде. А еще они интеллектуалы.

Если бы все наши коллективы были на уровне NAZVA, то украинская музыка вообще бы не вызывала никаких сомнений, что лучшая в мире.



"Ты [Романтика] в кино" / Кадр из трейлера

Как за время успеха "Ты [Романтики]" изменился Александр Хоменко?

По моему мнению, мы все не сильно изменились. Кроме того, что перестали переживать, за что, например, купить пиджак (смеется – 24 Канал).

МУР – это компания друзей. Когда вы все одновременно достигаете успеха, балансируете, то остаетесь собой. Когда достигаешь успеха с людьми, с которыми за 5 гривен снимали короткометражные фильмы на студии Довженко, то ничего не меняется. Потому что не меняется круг общения.

Что изменилось в моей жизни? Чувствуется большая ответственность за поколение, к которому ты выходишь. Например, я курю IQOS, иногда выхожу в прямые эфиры в соцсетях, но постоянно подчеркиваю на том, что курение вредно. Начал взвешивать свои действия с точки зрения того, как они влияют на людей.

Сейчас мы ставим новый спектакль и в антракте я бы очень хотел, чтобы люди просто 10 минут посидели в темноте. Наедине с тем, что они увидели, почувствовали. Но не могу этого сделать. Моя любимая спрашивает: "Почему? Это же ах**нно!". А я понимаю, что это потерянные 10 минут, когда можно еще что-то рассказать, показать, влюбить в определенного персонажа, в украинскую историю. Я не могу себе этого позволить в то время, когда мы ставим перед собой задачу максимально рассказать об истории.